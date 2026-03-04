;

Llega reforma electoral a la Cámara de Diputados

La reforma electoral fue recibida en la Cámara de Diputados y plantea modificar 11 artículos constitucionales, incluyendo reglas sobre gasto y elección de plurinominales.

Este miércoles llegó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, la cual fue modificada en varias ocasiones tras no llegar a acuerdos con partidos aliados.

La propuesta fue entregada de manera formal por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Juan Ramiro Robledo y recibida por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

¿Qué cambios propone la reforma electoral?

En un acto público, López Rabadán informó que el proyecto plantea reformar 11 artículos de la Constitución para modificar la reducción del gasto electoral, la elección de diputados plurinominales por voto directo y no por listas definidas por las cúpulas partidistas, así como la disminución de tiempos para partidos políticos y órganos electorales en radio y televisión.

¿Cuál será el proceso legislativo de la iniciativa?

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados instruyó a publicar de forma inmediata la propuesta en la Gaceta Parlamentaria y notificar al pleno la recepción del documento con la finalidad de turnarla a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral para su análisis y dictamen.

