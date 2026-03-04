El reto de Morena para aprobar la Reforma Electoral de Sheinbaum: 334 votos o nada

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Finalmente llegó el documento oficial con la propuesta de ley de la Reforma Electoral de Sheinbaum

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó la recepción formal de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que plantea modificar, reformar, adicionar o derogar 11 artículos de la Constitución Política.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, López Rabadán detalló que la propuesta fue entregada por representantes de la Secretaría de Gobernación en formato físico y mediante un dispositivo USB.

¿Cuántos votos se requieren para aprobar la reforma?

Al tratarse de una modificación constitucional, la diputada recordó que se requiere de una mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso, lo que representa 334 votos, por lo que el grupo parlamentario de Morena, con sus 253 legisladores, necesitará forzosamente el respaldo de sus aliados para avanzar en el proceso.

Sobre su postura personal, la legisladora enfatizó que su cargo actual le impone una responsabilidad ética y legal de actuar como un árbitro imparcial.

Informo que he recibido, de la Presidenta de la República, la Iniciativa de Reforma Electoral. Es una iniciativa que pretende reformar 11 artículos de la Constitución.



A partir de este momento iniciará el proceso legislativo.



Mi responsabilidad será garantizar un… pic.twitter.com/yIhkhMCYeo — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) March 4, 2026

¿Cómo será el proceso de discusión en la Cámara?

Explicó que, para garantizar un debate técnico, plural y de altura, evitará fijar una posición política que pudiera sesgar la deliberación entre los 500 integrantes de la Cámara.

No obstante, recordó que hace dos meses presentó un decálogo donde subrayó que cualquier reforma de esta naturaleza debería contar con el consenso de todas las fuerzas políticas.

Sobre la Reforma Electoral



En día de decálogos electorales les recuerdo el que presenté hace dos meses.



Aquí los dos: pic.twitter.com/JbC6H5P4od — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) March 4, 2026

Con el objetivo de fomentar la transparencia, López Rabadán hizo un llamado a la participación ciudadana y puso a disposición su correo institucional kenia.lopez@diputados.gob.mx para recibir propuestas y sugerencias.

La diputada informó que el documento íntegro consta de 68 páginas y ya se encuentra disponible para su consulta pública en la Gaceta Parlamentaria y redes sociales.

