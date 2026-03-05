Caso Rancho Izaguirre: FGR confirma 47 detenidos vinculados al centro de reclutamiento forzado en Teuchitlán

A un año de que fuera descubierto por activistas el Rancho izaguirre, un total de 47 personas han sido detenidas por el caso del centro de reclutamiento forzado y adiestramiento, ubicado en el e, en el municipio de Teuchitlán, donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación entrenaba sicarios, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

“Al momento, se ha logrado la detención de 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos” — , señaló la dependencia.

A pesar de que en este predio fueron hallados dos fragmentos de restos óseos y elementos balísticos, la Fiscalía determinó “de manera clara y contundente” que el lugar era un campo de adiestramiento para prácticas de tiro, contrario a la existencia del campo de “exterminio” denunciado por un colectivo de madres buscadoras.

¿Qué actividades se detectaron en el centro de adiestramiento?

La dependencia también confirmó que los restos óseos encontrados pertenecen a un hombre que no ha sido identificado, ya que su perfil genético no coincide con los registros actuales de desaparecidos.

Según la indagatoria, en el Rancho Izaguirre se reclutaba de manera forzada a personas, a quienes se les despojaba de sus pertenencias y ropa para obligarlas a usar uniformes específicos.

“Con relación al predio, las investigaciones han determinado de manera clara y contundente que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento, ya que se desprende que realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos”, explicó la institución en un comunicado.

¿Cuál es la cronología de los hallazgos en Teuchitlán?

Las conclusiones de la FGR se emiten tras una investigación en la que activistas y prensa ingresaron al sitio.

El 18 de septiembre de 2024, la Guardia Nacional descubrió el Rancho Izaguirre, detuvo a 10 sujetos y liberó a dos víctimas.

Posteriormente, el 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó restos óseos y cientos de prendas de vestir.

La Fiscalía informó que los indicios relevantes, como los restos óseos y elementos balísticos, continúan bajo análisis del Centro Federal Pericial Forense y la Delegación de la FGR en Jalisco para profundizar en la carpeta de investigación.

