Hay inconsistencias notables sobre explicaciones que da el fiscal del Rancho Izaguirre: Sandra Romandía

“Publico una columna titulada ´Rancho Izaguirre las Contradicciones del Fiscal Getz´, enumero temas que mencionó en conferencia de prensa, esa declaración tan tremenda de decir se hizo un análisis y no se encontraron cadáveres, ni huesos, el fiscal hablo de osamentas completas o parciales y que no se encontraron, así tal cual lo dijo. Nos parece grabe… hay imágenes, hay registro a los cuales he tenido acceso en el Instituto Forense de Jalisco, sobre todo de restos óseos ya clasificados como humanos en el Rancho… con que capacidad de negar lo que ocurrió da esa declaración el fiscal”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la directora editorial de Emeequis y Opinión 51, Sandra Romandía informó que hay inconsistencias notables sobre las explicaciones que da el fiscal general de la Republica, Alejandro Gertz Manero, sobre el Rancho Izaguirre, no tiene la información clara y se está contradiciendo, las declaraciones preocupan porque no se está tomando enserio o no se está profundizando con el interés que se debería, no le conviene al gobierno que se confirme que hay crímenes de lesa humanidad y que persiste la desaparición forzada masiva en México.

“Tenemos una bola enjambre de palabras que todas apuntaron a aquí no se mató a personas, no tenemos información, no sabemos que paso, las pruebas pueden estar tan contaminadas y puede ser no se llegue a la verdad final”.

Romandía puntualizó en que “es increíble” que en 35 días la Fiscalía diga que no hay suficientes elementos para decir lo que paso en el Rancho Izaguirre y que lo único que aseguran es que fue un centro de adiestramiento, que no hay información sobre el reclutamiento forzado cuando en la conferencia de prensa del 19 de mayo Gertz Manero aseguró que no tardarían en dar una explicación.

La directora Editorial de Emeequis y Opinión 51 señaló que se “empieza a matizar el caso para darle vuelta y quitarle relevancia… creo le apuestan al tiempo… pase el tiempo y a la gente se le vaya a olvidar el horror del Rancho”, concluyó.

