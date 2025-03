Abren el rancho Izaguirre de Teuchitlán: Madres buscadoras acusan circo y montaje

La FGR y la Fiscalía de Jalisco abrieron el rancho Izaguirre de Teuchitlán a medios de comunicación como W Radio, activistas, así como a madres buscadoras e interesados en conocer el sitio donde los Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron la existencia de hornos crematorios.

En el lugar ya no hay rastro de las pilas de zapatos, ropa y objetos personales que el colectivo denunció y grabó en video, luego que lograron entrar al sitio tras recibir una llamada anónima.

Las autoridades solo mostraron las naves vacías y dejaron un corredor a lo largo del rancho Izaguirre, desde donde se aprecian al menos 50 zonas marcadas con banderas, donde podría haber restos humanos.

El titular de la dependencia Alejandro Gertz Manero, canceló su asistencia de última hora ocasionando el enojo de muchas madres buscadoras quienes consideraron que todo terminó en un circo.

“Nos quieren calmar si no nacimos ayer hemos andado en esta lucha muchos años, no vimos nada que no ven tele los mentados policías, los soldados tanto avance que hay en películas policiacas y aquí no pueden hacer nada pero quien nos recibió de autoridad nadie, si no nacimos ayer vamos a seguir en la lucha buscando yo tengo una lesión en la columna pero primero está mi muchacho, tenemos sentimientos encontrados, quisiéramos encontrarlos aquí pero yo no quería, yo pienso que el sufrimiento que pasaron aquí los muchachos y todo lo que sacaron de aquí se lo llevaron al SEMEFO, nos están dando cita para que vayamos en grupo para que veamos una galería de fotos que encontraron y yo no encontré nada”

— Ana Rosa Vázquez Arceo, madre buscadora