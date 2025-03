Rancho Izaguirre se está convirtiendo en un emblema de los desaparecidos: Javier Tejado

Teuchitlan: la lucha de narrativas ¿cómo va? El gobierno ¿la está librando o no? ¿Es otro Ayotzinapa?

“Es un tema muy complejo, el debate es si es comparable o no con Ayotzinapa, no son Peña ni Murillo Karam culpables, no lo organizaron, sin embargo, el conflicto, el escalamiento mediático les alcanzo y tuvo muchas consecuencias. En Teuchitlán el tema ha crecido mucho, el sábado la mayor critica era para López Obrador, ayer con el desastre de la visita al Rancho y que los senadores salieran corriendo del Senado cuando se iba a votar si se invitaba a un organismo internacional a las investigaciones... ahora esta siendo criticada la presidenta”.

En entrevista con Gabriela Warkentin, el analista, Javier Tejado, dijo que la opinión crítica es porque el Gobierno asegura no era un campo de exterminio, pero con las imágenes el tema se ha “cristalizado… se les enredo la ejecución, el tema está saliéndose fuera de control” aunque la presidenta está tratando con leyes e investigación no es menor al desastre de ayer, se tiene que combatir con información dura, sensibilidad y empatía.

Tejado puntualizó en que el fiscal general de la República habló sobre las zanjas donde había temperaturas de 800 a mil grados centígrados, con eso la gente se convence del tema, “una cosa es lo que paso, pero otro lo que se cristaliza en la opinión crítica”, en un país donde hay más de 120 mil desaparecidos, el Rancho Izaguirre se está convirtiendo en “un emblema de los desaparecidos”.

El analista habló sobre Cuauhtémoc Blanco y aseguró que no habrá desafuero, hay un pacto de impunidad de no investigar las cosas, “no quieren decir si es culpable pero no quieren quitarle el fuero… le van a dar mil vueltas… en el círculo rojo esta criticado, pero en el verde es un héroe”, es un reactivo electoral para Morena socialmente.

Llama la atención que los diputados bajaron las leyes que la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, se iban a votar en el Pleno, “ayer algo paso y suspendieron la sesión… son leyes muy importantes para el país, están muy bien hechas, pero algo está pasando”, concluyó.

