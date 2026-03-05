Rancho Izaguirre: Guerreros Buscadores de Jalisco denuncia “burla” de FGR en investigación

A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, la @FGRMexico emite este comunicado en el que se acepta que sí era un centro de reclutamiento forzado

Maribel Cedeño, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, calificó como una burla el reciente comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a los trabajos en el Rancho Izaguirre.

Mientras la autoridad federal asegura haber localizado únicamente dos segmentos de restos óseos, la activista sostiene que cuentan con evidencia en video y fotografía que demuestra la recuperación de decenas de cubetas llenas de fragmentos humanos desde que las familias ingresaron al predio hace un año.

¿Qué denuncian los colectivos sobre los hallazgos en el rancho?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Cedeño denunció que la fiscalía busca minimizar la magnitud del horror en este sitio, el cual funcionaba como centro de adiestramiento criminal.

La buscadora recordó que, tras la primera intervención donde participó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ella misma trabajó en el horno más grande del lugar, donde la cantidad de restos óseos era tan abrumadora que resultaba imposible determinar un punto de inicio para la recolección.

Detalló que tuvo acceso a la carpeta de investigación durante el primer mes y medio de labores, donde la bitácora oficial registraba el hallazgo diario de varias cubetas. Los documentos iniciales reportaban el llenado de hasta tres recipientes por día, sumando un total aproximado de 25 cubetas con restos óseos contabilizadas en ese periodo, una cifra que contrasta drásticamente con la versión actual de la FGR.

¿Qué exigen las familias buscadoras en la investigación?

Cedeño señaló que estas omisiones son una puñalada para las familias de personas desaparecidas, especialmente cuando existen casos documentados como el de una madre del colectivo a quien se le notificó que la búsqueda de su hija había terminado tras la confesión de detenidos sobre su asesinato en el Rancho Izaguirre.

Para el colectivo, resulta contradictorio informar un avance del 64.44% en la investigación cuando el lugar luce actualmente en abandono, con maleza alta que evidencia la falta de trabajos de campo recientes.

La representante de Guerreros Buscadores exigió que se permita la colaboración de las familias en las excavaciones, asegurando que ellas poseen información precisa sobre las zonas del rancho donde se encuentran cuerpos seccionados y restos calcinados.

Los colectivos mantendrán la presión para que se trabaje con la verdad, agregó, pues apenas hace 15 días fueron expulsados del predio por elementos de la FGR mientras intentaban recuperar nuevos fragmentos óseos que se encuentran a simple vista.

