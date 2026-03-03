El cambio de último minuto: ¿Por qué Sheinbaum frenó el envío de la reforma electoral al Congreso?

Entre las modificaciones hechas, fue relacionado al uso de la Inteligencia Artificial en la campañas electorales

Será la tarde-noche de este martes, o a más tardar la mañana del miércoles, cuando ahora sí se envíe al Congreso, el proyecto de Reforma Electoral, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Después del acercamiento que sostuvo con los coordinadores de Morena la tarde-noche del lunes, en la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, enfatizó que siguen las correcciones en el dictamen.

¿Qué cambios incluye el proyecto de Reforma Electoral?

“Y todavía tuve yo algunos comentarios, les platico esencialmente, se modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario. Entonces, se concentra nada más en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral. Y entonces, hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema. Por eso no se envió el día de ayer, pero bueno, ya está lista, ahora sí”.

A pesar de los desacuerdos que se han dado con los partidos aliados a Morena, Sheinbaum Pardo enfatizó comentó que sigue la alianza porque han sacado adelante muchos temas relevantes para el país.

“El Partido Verde y el PT son partidos aliados en este momento, los tres me llevaron a mí a la presidencia. Y los tres hicieron un acuerdo de coalición para poder participar en el senado y en el congreso, y en las candidaturas a gobernadores, y han votado todo, todas las reformas que se han enviado. Entonces, en este momento, pues, es un partido aliado, el verde como el PT ahora”. —

¿Qué pasará con la alianza rumbo a 2027?

Al recordar que ya hubo un acuerdo previo, reiteró que será Morena quien decida si dicha alianza, se mantenga para las elecciones de 2027.

“Por eso digo, yo la voy a presentar, si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente. Y ya que Morena, porque ya no me toca a mí, decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 27. Que pueden seguir siendo aliados los tres partidos. Pero en lo que yo me comprometí, que es uno de mis 100 puntos de compromiso con el pueblo de México, reforma electoral donde no haya pluris, no haya nepotismo, no haya reelección y que disminuyan los costos. Entonces, nepotismo y no reelección ya se aprobó para el 2030 y los otros dos las presento. Y ya, qué decía en el Congreso.” —

Detalló que entre las modificaciones hechas, fue relacionado al uso de la Inteligencia Artificial en la campañas electorales ya que explicó que se podía confundir en intervenir con la regulación de las redes sociales por lo que dijo se debe abocar sólo al tema electoral.

