Reforma electoral: PT advierte que no avalará cambios a representación proporcional

El Partdio del Trabajo no acompañará una Reforma Electoral con retrocesos democráticos y a las libertades

El debate sobre una posible reforma electoral ha encendido las alertas entre legisladores incluso de partidos aliados a Morena, como el Partido de Trabajo, cuyo coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtió que el eje de la discusión de la reforma electoral estaría centrado en modificar el acceso a la representación proporcional, un mecanismo que ha permitido la participación de minorías en el Congreso.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el diputado reconoció que aún no se conoce el documento oficial ni el planteamiento formal de la iniciativa. “No tenemos el documento, no sabemos cómo está el planteamiento, estamos esperando, pero la discusión es que el eje está centrado en cambiar las formas del acceso a la representación proporcional”, señaló.

La postura del @PTnacionalMX: No al retroceso democrático



"No hemos dicho que no la acompañamos [la #ReformaElectoral], nosotros hemos dicho que no iremos en nada que tenga retroceso democrático (...) en términos de democracia, de libertad", @ReginaldoSF_PT.



¿Qué implicaría cambiar la representación proporcional?

El señalamiento apunta a que la reforma buscaría revertir los avances logrados desde la reforma política de 1977, que abrió la puerta a la pluralidad en el país tras un periodo en el que predominaba un solo partido en el poder. Recordó que antes de 1973 “no había más que un partido de estado”, y que fue a partir de 1977 cuando comenzó la participación formal de las minorías.

Este proceso, dijo tuvo uno de sus mayores avances en 1996, cuando, con el aval de todas las fuerzas políticas, se estableció con precisión la autonomía del árbitro electoral y se consolidó la representación de diversas corrientes políticas.

¿Existe riesgo de concentración del poder?

Advirtió que, si la nueva reforma “distorsiona la naturaleza del sistema de representación, nos llevaría por fuerza a que tuviera toda la carga un solo partido”, lo que, dijo, pondría en riesgo el equilibrio democrático alcanzado durante las últimas décadas.

Sin embargo, expresó confianza en que la ciudadanía tomará la mejor decisión ante cualquier cambio estructural. “La gente va a resolver y quiere una transformación de a deverás”, afirmó.

También dejó claro que su postura no responde a intereses coyunturales: “Nos mantenemos, somos transformadores revolucionarios y de la 4T, no somos de coyuntura”.

Finalmente, subrayó que el debate no debe centrarse en beneficios particulares, sino en la preservación del modelo democrático: “No se trata de mantener privilegios sino del sistema democrático de México”.