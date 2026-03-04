Cancelación de la FIFA a hoteles no es ni el 1% de lo que ofrece CDMX

Luego de que se diera a conocer que la FIFA habría cancelado en la Ciudad de México al menos el 40% de las habitaciones contratadas, el director de la Asociación General de Hoteles de la CDMX, Alberto Albarrán Leyva, aclaró que “la FIFA como Comité organizado tuvo un contrato con varios hoteles de la ciudad de México y al final de 2 mil habitaciones, cancelo 800″, lo que aseguró “no representa ni el 1% de la oferta de la capital para el Mundial de Futbol; sin embargo, la reserva hotelera directa actual es solo del 30%, detalló.

TE PUEDE INTERESAR: FIFA confirma que México no perderá partidos del Mundial 2026 pese a la reciente ola de violencia y descarta cualquier cancelación

Refirió que tal como lo hace cualquier agencia de viajes u organizador de evento, “al final no ocupa tantas y cancela”.

No obstante resaltó que “el número de habitaciones destinadas para los invitados y Comité están definidas y dan la oportunidad de poder ofertar los cuartos restantes para los turistas que vienen a presenciar los cinco partidos que se llevarán a cabo en CDMX”.

Al final es una gran oportunidad para el sector hotelero de ofrecer los cuartos disponibles". —

TE PUEDE INTERESAR: Gianni Infantino respalda a Claudia Sheinbaum y a México como sede del Mundial

¿Cuántos visitantes espera la CDMX para el Mundial?

Detalló que la capital mexicana espera la visita de 836 mil turistas de los cuales 556 mil son locales y 280 mil extranjeros, por lo cual dijo, “los cuartos de la CDMX tienen lleno un 30%, reservado de manera directa de habitaciones para el Mundial de Futbol”.

Por otro lado, dijo “tenemos una reserva de 40% con agencias de viajes y paquetes que están vendiendo experiencias por partido, por semana o por los 5 partidos; es decir estamos hablando de un 70% de reservaciones”.

El director y vocero de hoteleros capitalinos dijo que la CDMX en comparación con otras ciudades a nivel internacional tiene las mejores tarifas y puntualizó que de 63 mil habitaciones listas en promedio para el día de la inauguración -el 11 de junio-, esperan un porcentaje de ocupación por arriba de 80%, con una tarifa de 350 dólares, que se diluye para los siguientes 4 partidos, quedando entre 185 y 260 dólares, dependiendo del segmento y la gama de los hoteles.