Gianni Infantino respalda a Claudia Sheinbaum y a México como sede del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reafirmó este jueves su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a México, para que el país continúe como sede del próximo Mundial de Futbol 2026.

Esto a pesar de los hechos de violencia registrados el domingo pasado en varios estados, por la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A través de su cuenta de Instagram, Infantino expresó su entusiasmo para que en México se lleven a cabo todos los partidos de futbol ya programados, describiendo a este torneo como “el mejor de la historia”.

“Hoy tuve una excelente conversación con la presidenta. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí, en la que será la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y la mejor de la historia” — , destacó en una publicación.

¿Habrá cambios en la organización del Mundial México 2026?

El presidente de la FIFA no proporcionó más detalles de la llamada, ni expuso si habrá medidas de seguridad adicionales durante la justa deportiva.

Por su parte, a través de su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó la llamada con Gianni Infantino y aseguró que México tiene toda la confianza para llevar a cabo con éxito el Mundial de Futbol.

Esta declaración llega en un contexto de creciente preocupación por la seguridad, tras la reciente ola de violencia que se desencadenó el domingo 22 de febrero, cuando el Ejército mexicano eliminó a ‘El Mencho’ en una operación militar en Jalisco, bastión del CJNG.

Guadalajara, capital de Jalisco y sede del Estadio Akron –donde se programan cuatro partidos del Mundial México 2026–, ha sido particularmente afectada.

La violencia obligó a la Federación Mexicana de Futbol a posponer encuentros de la Liga MX, como el Querétaro vs. Juárez, y generó alertas de viaje por parte de gobiernos extranjeros, como Estados Unidos, Alemania y Canadá.

