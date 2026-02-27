México recibe la Copa Mundial 2026; destacan seguridad y avances rumbo al torneo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Hoy México y Jalisco son mucho más seguros, porque ya no está El Mencho ” , afirmó la coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

¡Llega la Copa FIFA a México⚽️!#AlAire | @GabyCuevas, coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026 en #AsíLasCosasW con @warkentin https://t.co/soKalcaeJD — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 27, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Gianni Infantino respalda a Claudia Sheinbaum y a México como sede del Mundial

Recorrido internacional del trofeo

Procedente de Brasil y tras hacer una escala en Costa Rica, la Copa voló para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde se realizó el evento de recepción. Posteriormente, viajará a Guadalajara como parte de un recorrido por distintas ciudades de la República, para después trasladarse a Estados Unidos y Canadá, y finalmente regresar a México para el evento inaugural, detalló.

TE PUEDE INTERESAR: Jalisco recupera la normalidad tras operativo contra ‘El Mencho’, asegura Sheinbaum

Las peculiaridades del trofeo

Entre las características del trofeo, detalló que pesa 18 kilogramos de oro y viaja como jefe de Estado debido a antecedentes de robo. Solo puede ser tocado por jefas y jefes de Estado, así como por los triunfadores del Mundial, quienes reciben una réplica en oro, mientras que el original permanece en poder de la FIFA.

“Es un trofeo con mucho simbolismo”, se señaló, al destacar que representa una forma de acercar el futbol a todo el país y convertir la fiesta de tres estados en un motivo para hacer equipo.

¡Llega la Copa FIFA a México⚽️!#AlAire | @GabyCuevas, coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026 en #AsíLasCosasW con @warkentin https://t.co/soKalcaeJD — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 27, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Cuerpo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, es reclamado ante la FGR

Movilidad e infraestructura rumbo al Mundial

Sobre la movilidad para el próximo Mundial, Cuevas dijo que los tiempos son ajustados, ya que en menos de un mes se celebrarán cuatro partidos de repechaje que redujeron los plazos previstos, por lo que será necesario agilizar las obras.

En las ciudades sede y turísticas existe coordinación y se avanza para cumplir las metas establecidas. Se trabaja en la armonización de accesos, señalización y vigilancia bajo un plan social integral.

“Es natural la presión, pero al final del día esa estructura no es un gasto que va y viene, la vamos a seguir disfrutando”, se afirmó.

También se reconoció el esfuerzo y la inversión realizada en los estadios, los cuales —se aseguró— están a la altura de los mejores del mundo.

Finalmente, sobre la crítica de algunas selecciones dijo “hay que poner las cosas en su justa dimensión”, pues afirmó que ahora México y Jalisco son mucho más seguros.

TE PUEDE INTERESAR: Estadio Azteca: Así luce la cubierta del Coloso de Santa Úrsula