8M: El rostro de las tutoras que sostienen la crianza y crean hogares desde las cenizas

Existe una generación de tutoras que no esperaban criar, pero que se convirtieron en cuidadoras de emergencia ante realidades desgarradoras / Connect Images

En México, la estructura familiar está atravesando una transformación. Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, publicados por el INEGI en 2025, revela que dos millones 99 mil niños y adolescentes del país no viven con ninguno de sus padres, sino que crecen bajo el cuidado de figuras alternativas.

Este fenómeno tiene un denominador común: el rostro femenino.

Te podría interesar: 8M: De la portería al gafete internacional, la evolución de Ximena Márquez en el fútbol

¿Cuántos menores viven sin sus padres en México?

Más del 90% del cuidado infantil México recae en las mujeres. Existe una generación de tutoras que no esperaban criar, pero que se convirtieron en cuidadoras de emergencia ante realidades desgarradoras como la violencia feminicida, las desapariciones, la migración, la enfermedad o el abandono.

MoMo Productions Ampliar

También puedes leer: 8M: El techo de cristal no las detiene, 6 de cada 10 PyMEs en México son de mujeres

El amor como escudo ante el abandono: La historia de Silvia

Para Silvia, la maternidad regresó cuando pensaba que esa etapa había concluido. Su nieta tenía apenas tres años cuando la separación de sus padres la dejó bajo su responsabilidad. Lo que comenzó como un apoyo temporal se transformó en una vida compartida.

Silvia la crió como si fuera una hija propia, sin embargo, el camino no estuvo exento de conflictos internos. Para proteger su corazón, Silvia trataba de prepararse para el día en que sus padres decidieran reclamarla, algo que nunca sucedió.

“Yo, eso me mentalicé… dije yo, híjole, el día que me la quiten, pero no, estuve trabajando también en eso. Tengo que pensar que no es mía, no es mía, y pues si me la quitan, pues ni modo”. — Silvia

Aunque sabía que su nieta anhelaba la presencia de su progenitora, nunca le soltó la mano. Hoy, mira hacia atrás y reconoce que, aunque hubo momentos de descuido por el trabajo o fricciones en la adolescencia, ambas lograron salir adelante.

“Yo me siento orgullosa de ella, y orgullosa de mí, porque lo pude hacer, que yo sentía que no, pero sí, o sea, salimos adelante, las dos”. — Silvia

Ricardo Mendoza Garbayo Ampliar

Encuentra más aquí: Mujeres en México dedican 65% de su tiempo a trabajo no remunerado: Inegi

Criar desde el duelo: Karen y la promesa a Aurora

La historia de Karen es distinta, marcada por la tragedia y la urgencia de la justicia. Ella se convirtió en la tutora de su sobrina tras el asesinato de su hermana Aurora.

El impacto fue doble: lidiar con la desaparición de su hermana durante una semana y, simultáneamente, sostener la incertidumbre de una niña que preguntaba por su mamá mientras estaba a punto de iniciar la primaria.

Karen pasó de ser la “tía consentidora” a ser la figura de autoridad, un cambio que describe como uno de sus mayores desafíos. Ha tenido que redoblar sus esfuerzos laborales para proveer a su sobrina y asegurar que tenga una educación de calidad, sacrificando su tiempo libre y su propio proceso de duelo.

“Me la paso más trabajando para cuidar a mi sobrina, para darle lo que necesita y pues también estarnos apoyando, pues, económicamente en casa”. — Karen

Image Source Ampliar

Para ella, el aprendizaje más doloroso ha sido la desconfianza; la lección de que el peligro puede esconderse incluso en los círculos más cercanos.

A pesar del dolor, Karen tiene claro su papel: no busca reemplazar a Aurora.

“Yo sí les he dicho, no quiero ser mamá de ella, porque ella pues todavía tiene la figura de su mamá, aunque ella no está, ella tiene que saber que su mamá en algún momento estuvo. Entonces quiero ser la tía que va a apoyar siempre a la niña”. — Karen

Su mensaje para otras mujeres en situaciones similares es contundente:

“Que si tomamos esa decisión, que la afrontemos con mucho gusto y que nunca nos arrepintamos de eso y que siempre lo compartan o que lo hablen cuando más lo necesiten, que no se queden calladas para que puedan seguir adelante”. — Karen

MoMo Productions Ampliar

Estas historias son el reflejo de miles de mujeres en México que han decidido levantar hogares desde las cenizas. El cuidado en México no solo es una tarea doméstica, es un acto de resistencia que garantizan el derecho de millones de niños a tener un futuro.

Síguenos en Google News y encuentra más información