8M: El techo de cristal no las detiene, 6 de cada 10 PyMEs en México son de mujeres

Los niveles más altos de la pirámide corporativa en México siguen mostrando una brecha de género profunda. De acuerdo con datos del IMCO 2025, solo el 3% de los CEOs en el país son mujeres, cifra que contrasta drásticamente con la explosión de negocios propios liderados por ellas. Una revolución silenciosa pero masiva que ocurre desde las bases.

Según cifras de la ENOE del INEGI, México cuenta hoy con más de seis millones 800 mil mujeres dueñas de negocios, una cifra que representa casi el veintiocho por ciento de la población femenina ocupada en el país.

¿Por qué crece el emprendimiento femenino en México?

Este fenómeno no es casualidad, sino el resultado de un boom emprendedor post-pandemia impulsado por la necesidad y la digitalización. Y llegamos al punto en el que seis de cada 10 pequeñas empresas mexicanas son lideradas por mujeres.

En este contexto, la figura de Erika Castillo, fundadora de Entre Amigas Baja California y directora de SheLeads Mexico, surge como un testimonio clave de esta evolución. Su proyecto nació en 2017 con una visión centrada en el empoderamiento económico, pero con el tiempo comprendió que la sostenibilidad de un negocio femenino no depende únicamente de las ventas, sino del bienestar integral de quien lo lidera.

“En un inicio era muy importante para mí el tema del empoderamiento económico de la mujer... pero conforme las fui escuchando de sus dolores, de sus sueños, de sus metas, me fui dando cuenta que parte importante del crecimiento de un negocio era la parte personal, del desarrollo personal”. —

Erika Castillo, fundadora de Entre Amigas Baja California Ampliar

Para ella, el crecimiento de una empresa es proporcional al desarrollo personal de la fundadora, una filosofía que ha transformado la manera en que miles de mujeres perciben su rol en el mercado.

La profesionalización de este sector ha resignificado términos que antes se usaban con ligereza. El concepto de las “nenis” evolucionó al grado de convertirse en un acrónimo de ‘Nuevas Emprendedoras con Negocios por Internet’, y ahora es un símbolo de fuerza económica digital.

Según la encuesta GoDaddy Airo 2025, estas emprendedoras impulsan ventas digitales anuales por más de 80 mil 200 millones de pesos, demostrando ser un grupo clave no solo para la economía del hogar, sino para el comercio nacional.

¿Qué papel juega la comunidad en los negocios liderados por mujeres?

Erika Castillo destacó que muchas emprendedoras comienzan solas, enfrentándose al agotamiento y a la falta de estructura, pero el éxito real llega cuando logran profesionalizar sus procesos y transitar hacia un modelo de negocio sostenible, un paso que ella misma dio tras su experiencia en la aceleradora de comunidades de Facebook.

Erika Castillo enfatizó que la colaboración entre mujeres es una realidad que sostiene hogares, pequeños negocios y redes locales de venta.

“He notado justamente ese cambio en el que se apoyan unas a otras realmente, sin ese espíritu de competencia, digamos, o sin ese espíritu como de envidia, sino como un como algo genuinamente. Quiero apoyarte porque eres mi tribu”. —

Comunidad Entre Amigas. Foto: Erika Castillo Ampliar

La fundadora de Entre Amigas insistió en que el aislamiento es el mayor enemigo de la emprendedora y que la visibilidad de estos proyectos es fundamental para que dejen de ser vistos como simples actividades de subsistencia y se reconozcan como las empresas que realmente mueven a México.

La narrativa ha cambiado: ya no se trata solo de vender productos por internet, sino de liderar un cambio sistémico donde la comunidad es el activo más valioso.

Erika Castillo agregó que el futuro del emprendimiento femenino depende de la capacidad de las mujeres para unirse, profesionalizarse y entender que su bienestar es el activo más importante de su empresa, asegurando así que este crecimiento no sea una tendencia pasajera, sino la base de una nueva estructura económica en México.

