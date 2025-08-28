Mujeres en México dedican 65% de su tiempo a trabajo no remunerado: Inegi

Mujeres en México dedican el doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado: INEGI / Ekaterina Goncharova

En México, las mujeres destinan más de la mitad de su tiempo al trabajo no remunerado, principalmente en labores de cuidados, actividades domésticas, comunitarias y voluntarias.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres de 12 años y más dedicaron 64.8% de su tiempo semanal a estas actividades, además de un 2% al trabajo no remunerado de autoconsumo. En contraste, solo el 33.3% de su tiempo se ocupó en actividades remuneradas.

Brechas en los cuidados

El titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, Mauricio Rodríguez, subrayó que las mayores desigualdades se registran en los cuidados de la primera infancia y de personas con enfermedades o discapacidad.

“Las mujeres destinan 9.4 horas más que los hombres al cuidado de menores de cinco años y cinco horas más a la atención de personas enfermas o con discapacidad”, señaló.

El informe destacó que mientras los hombres dedican 66.7% de su tiempo al trabajo remunerado, solo 30.9% lo invierten en actividades domésticas y de cuidados, frente al doble que destinan las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum firma decreto de igualdad sustantiva

Inclusión de nuevos indicadores

Durante la presentación, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, explicó que por primera vez se incluyó el tiempo dedicado a cuidar personas con discapacidad y a mascotas, así como el que se destina al ejercicio físico, actividades culturales, lectura, videojuegos y participación ciudadana.

“Más que curiosidades intelectuales, esta información nos ofrece una fotografía nítida de la estructura social y las brechas de género en México”, destacó Márquez Colín.

La ENUT 2024 también mostró que, en promedio, las mujeres trabajaron 61.1 horas semanales, frente a 58 horas en los hombres, mientras que estados como Oaxaca, Guerrero y Nayarit registraron las mayores brechas de género, con hasta 8.4 horas de diferencia.

ahz.