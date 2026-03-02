Senado de México solicitará información a SRE por el ataque de EEUU e Israel contra Irán

Se prevé que este miércoles, el pleno del Senado de la República solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, toda la información sobre el ataque de los gobiernos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

¿Qué información solicitará el Senado sobre el ataque?

Al concluir la Junta de Coordinación Política, el legislador mencionó que el objetivo es también conocer las atribuciones de la cámara alta para realizar un pronunciamiento en conjunto la próxima semana.

“Hoy acordó la Junta de Coordinación Política que a través de la Mesa Directiva se solicite toda la información a la Secretaria de Relaciones Exteriores para poder en su caso evaluar y analizar conforme a lo que establece la Constitución como atribución del Senado de la República, el cual está en el 76, vamos a esperar que atendiendo que tiene la política exterior, la atribución, nosotros analizarla una vez que conozcamos y tengamos toda esa información la junta la próxima semana va a valorar cuál es la situación y el pronunciamiento en su caso”.

¿Qué opiniones surgieron entre los legisladores?

Previamente el coordinador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, opinó que el Senado debe abrir un debate para hacer público un señalamiento conjunto.

“Como saben le corresponde al Senado de la República el análisis de la política exterior y nuestro llamado va a ser que abramos la discusión para que haya debate y una vez que fijemos posición, el Senado de la República pueda hacerla pública en el marco del concierto internacional, sí sería indispensable, que el Senado fijará posición sobre este acontecimiento que tiene repercusiones en todo el mundo mucho más allá del Medio Oriente, lo estamos viendo con el precio del petróleo que está por las nubes, justamente a raíz de esta invasión de Estados Unidos e Israel contra Irán y por lo tanto es una exigencia que el senado fije una posición”.

El coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velazco, recordó que México siempre ha apostado por la paz y el diálogo para la resolución de los conflictos por lo que destacó la necesidad que en Senado participe en ese llamado.