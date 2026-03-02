Critica Sheinbaum a ONU tras ataque contra Irán… “se imponen países con mayor fuerza militar” |Video

La presidenta Sheinbaum criticó la falta de diplomacia y atención al conflicto en Medio Oriente de parte de la ONU. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.CO

Las críticas a la ONU de Sheinbaum marcaron la conferencia matutina luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras el ataque de los gobiernos de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, donde recordó que se ha generado un gran número de víctimas, entre ellas la muerte de niñas al ser atacada su escuela.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria señaló que la ONU ha dejado de cumplir su función y favorece a los países con mayor poder militar.

“Pues la ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso, pues, no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues, el objetivo era garantizar un espacio en donde cada nación tuviera la misma representación.

Ha habido problemas desde entonces, pero hoy, pues, estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza, y no puede ser, Tiene que recuperarse el papel, pues, de la política diplomática multilateral, y es, pues, triste, por decir lo menos”.

Llamado a recuperar la diplomacia multilateral

Señaló que México podría tener más participación, pero enfatizó que la organización debe recuperar su papel en la política diplomática multilateral, debido a que quien paga, insistió, es la población civil.

“ En poco tiempo Naciones Unidas ha perdido muchísimo y esto tiene que ser un asunto multilateral , no solo de México, de un llamado a recuperar las instancias internacionales para la solución de los conflictos y ahí México siempre va a estar buscando esto y mientras tanto apoyando de manera humanitaria donde haga falta… pues se puede buscar a través de Relaciones Exteriores que busque con nuestro embajador en Naciones Unidas y la relación con los países, pues evidentemente un comunicado y un llamado a la paz , sí podemos hacerlo, pero debe haber una respuesta internacional”.

También afirmó que no depende del activismo de México el involucrarse un poco más, sino de que exista una solicitud por parte de los países en conflicto . Por cierto, Sheinbaum Pardo recordó que el gobierno mexicano mantiene comunicación con sus connacionales en Medio Oriente.

Comunicación con mexicanos en Medio Oriente

“Ahora estamos en contacto con las familias mexicanas, los mexicanos y las mexicanas que están en todos los países que han recibido alguna agresión, y están nuestros embajadores. Hubo una orientación de por el momento que en general permanezcan, no de México, sino de todos los países en los lugares, no evacuar, pero se esté en contacto con todas las familias mexicanas que están en todos los países del Medio Oriente”.

Al ser cuestionada sobre la autodeterminación de los pueblos, Sheinbaum Pardo rechazó la idea de que el mundo requiera un “libertador”. Asimismo, reiteró que la posición histórica de México es elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, en el contexto de las críticas ONU Sheinbaum.

ahz.