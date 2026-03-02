¿Cuánto tiempo podría durar el ataque de EU a Irán? |VIDEO

Desde la Casa Blanca, el presidente, Donald Trump aseguró que su gobierno ofreció un acuerdo a Irán y no quisieron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que la guerra contra Irán puede durar hasta 5 semanas, pues los aviones estadounidenses e israelíes continúan sus ataques contra objetivos en Irán tras los ataques de represalias de Teherán contra las naciones del Golfo en todo Oriente Medio.

“Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Por muy fuerte que seamos, es un país grande; llevará cuatro semanas o más” — Declaró Trump

Informó que 48 altos dirigentes iraníes fueron eliminados y que el ataque va según lo planeado.

¿Cuáles son los objetivos de Estados Unidos en Irán?

Donald Trump dijo que entre sus principales objetivos contra Irán están:

Destruir sus capacidades de misiles de rango medio y corto; eso está ocurriendo a diario, y su capacidad para producir nuevos y muy buenos misiles que fabrican.

de rango medio y corto; eso está ocurriendo a diario, y su capacidad para producir nuevos y muy buenos misiles que fabrican. Destruir sus capacidades de misiles, aniquilar su armada naval y que ese país no tenga un arma nuclear ni patrocine el terrorismo.

Asegurar que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca obtenga un arma nuclear.

Durante la ceremonia para entregar la Medalla de Honor, en la Casa Blanca el presidente estadounidense aseguró que no se aburrirá, como algunos lo han dicho, pues va muy por delante del cronograma que tiene para la operación.

“Alguien dijo hoy: ‘oh, bueno, el Presidente quiere hacerlo muy rápido y luego se aburrirá’. Yo no me aburro. No hay nada aburrido en esto. — Explicó el presidente estadounidense

También envió sus condolencias a los familiares de los 4 soldados caídos.

PRESIDENT TRUMP ON IRAN: pic.twitter.com/sfdN8EWgJc — The White House (@WhiteHouse) March 2, 2026

Trump insistió en que la República Islámica ya contaba con misiles de gran alcance a Europa y sus bases, tanto locales como extranjeras, y pronto tendría misiles capaces de alcanzar a Estados Unidos.

“El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápida y drásticamente, lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero” — Advirtió Trump

Por tercer día consecutivo, los bombardeos continúan con aviones estadounidenses e israelíes atacando objetivos en Irán después de que una operación conjunta matara el sábado al ayatolá iraní Ali Jamenei y a decenas de altos mandos del régimen iraní.

Mientras tanto, Irán continua con los ataques de represalia contra las naciones del Golfo que albergan bases estadounidenses en la región.