SRE lanza alerta a mexicanos en Medio Oriente: ¿Qué hacer ante el cierre de espacios aéreos?

La Secretaria de Relaciones Exteriores reitera la necesidad de que connacionales en Medio Oriente sigan resguardándose en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales.

A través de su cuenta en la red social “X”, la dependencia comenta que el escalamiento del conflicto en Medio Oriente ha provocado cierres en los espacios áereos de la zona, causando numerosas cancelaciones de vuelos e interrupciones en los viajes aéreos, tanto en la región como a nivel mundial.

¿Cómo afecta el conflicto a los vuelos internacionales?

Ante ello, la SRE destaca que los planes de viaje pueden verse afectados, incluso si su destino no está en el Medio Oriente por lo que exhorta a los mexicanos y mexicanas que viajarán, contactar a su agente o aerolínea para confirmar sus planes y alternativas, así como seguros de viaje en caso de cancelaciones y estadías prolongadas.

La @SRE_mx hace un llamado a las y los connacionales en el Medio Oriente a seguir resguardándose en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales.



El escalamiento del conflicto en Medio Oriente ha provocado cierres en los espacios… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2026

¿Qué recomienda la SRE a los connacionales en la región?

Por último, solicita a las ciudadanas y ciudadanos del país, mantener comunicación directamente con las embajadas de México en la región para recibir información oficial y segura sobre protección consular:

Embajada en Irán +989121224463

Embajada en Israel 054-316-6717

Embajada en Jordania 0778 00 0494

Embajada en Qatar 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita +966557539374

Embajada en Kuwait +965 9401 6333

Embajada en EAU 504 54 0273

Embajada en Líbano 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095

