Irán amenaza con incendiar todos los barcos que intenten cruzar el estrecho de Ormuz

Un barco cisterna con gas cruza el estrecho de Ormuz. Getty Images

La tensión en Medio Oriente vuelve a escalar. Irán lanzó una advertencia directa: podría incendiar embarcaciones que crucen el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta.

La amenaza ocurre en medio de la creciente confrontación regional tras la muerte de la ayatolá Alí Jamenei a manos de Estados Unidos e Israel durante la ofensiva “Furia Épica” promovida por el presidente Donald Trump.

El estrecho de Ormuz es un corredor clave entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Por esa vía circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial. Cualquier interrupción en esa ruta impacta directamente los precios del crudo y la estabilidad económica global.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave para el comercio mundial?

El estrecho de Ormuz no es un punto cualquiera en el mapa. Es uno de los cuellos de botella energéticos más importantes del mundo.

Por esa franja marítima pasan millones de barriles de petróleo diarios provenientes de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak. También es ruta crítica para el gas natural licuado.

Un bloqueo o ataque a embarcaciones comerciales podría provocar un aumento inmediato en los precios internacionales del petróleo, afectar cadenas de suministro y generar inestabilidad financiera.

En el pasado, episodios de tensión en Ormuz han provocado movimientos bruscos en los mercados energéticos.

Qué implicaría un bloqueo del estrecho de Ormuz

Si Irán decidiera cumplir su amenaza, el impacto sería inmediato y global.

Navieras, aseguradoras y empresas energéticas tendrían que replantear rutas. Las primas de riesgo marítimo se dispararían. Y los precios del petróleo podrían aumentar en cuestión de horas.

Además, un incidente en esa zona podría arrastrar a otras potencias con presencia naval en la región, elevando el riesgo de un conflicto mayor.

Estados Unidos y aliados mantienen históricamente vigilancia militar en el área para garantizar la libre navegación.