“México siempre va a abogar por la paz”, afirma Sheinbaum ante conflicto en Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó los preceptos de la política de no injerencia de México y su deseo de paz ante el conflicto EUA-Israel-Irán.

Este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la postura de México ante conflictos como el que hoy viven Estados Unidos e Israel contra Irán, asegurando que

México siempre abogará por la paz”. —

Desde Comondú, Baja California en donde presumió los programas sociales de su gobierno, entre ellos vivienda, escuelas, basificación al magisterio, atención médica, tratamiento y potabilización de agua, la mandataria afirmó la necesidad de apoyar a las prácticas productivas primarias.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos usará bases británicas contra misiles de Irán

La mandataria reconoció que “el mundo vive tiempos difíciles” y que incluso México ha enfrentado invasiones, por lo que recordó los principios de política exterior como la autodeterminación de los pueblos no intervención solución pacífica de las controversias proscripción de las amenazas o uso de las fuerzas igualdad jurídica de los Estados y las naciones, cooperación internacional para el desarrollo y respeto de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad".

Aseguró que estos preceptos se defenderán por que “México siempre va a abogar por la paz mundial tan necesaria en estos momentos”.

Finalmente reiteró que entre el pueblo y gobierno que encabeza prevalecen los principios de la 4T son “no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México”.

TE RECOMENDAMOS LEER: Trump confirma que ofensiva “Furia Épica” sigue en Irán; lamenta la muerte de 3 soldados estadounidenses