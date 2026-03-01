Shakira en el Zócalo: emoción y nostalgia antes de su concierto masivo
Shakira expresó emoción y nostalgia previo a su presentación en el Zócalo, donde la Plaza de la Constitución alcanzó los 30 grados durante la espera.
“Emoción y nostalgia” expresa Shakira Zócalo antes de su masivo en el Zócalo de la Ciudad de México
A través de sus redes sociales la cantante colombiana Shakira expresó su agradecimiento a las filas de seguidores que llegaron desde el sábado al Zócalo de la Ciudad de México para presenciar su concierto de cierre de gira de “Las mujeres ya no lloran”.
Mensaje de Shakira a sus seguidores en CDMX
La Loba expresó en X la “emoción y nostalgia” por el concierto que esta noche dará a los capitalinos y a todos aquellos que desde lugares remotos llegaron desde muy temprano o la tarde del sábado con la intención de disfrutar sus canciones y llevarse algún recuerdo de la velada.
Con una postal desde Webcams de la CDMX, con colombiana prometió dar todo a los mexicanos y con corazoncitos agregó “son los mejores”. Y pidió en su posdata tomen mucha agua, y no es para menos pues la nueva ola de calor en la capital mexicana se dejo sentir calentando la plancha de la Plaza de la Constitución que alcanzó los 30 grados.
TE RECOMENDAMOS LEER: Shakira en el Zócalo: Filtran setlist completo de las canciones que cantará gratis en la CDMX
TE PODRÍA INTERESAR: Shakira en el Zócalo: ¿Cuánto va a durar el concierto gratis de hoy?
Ola de calor marca la espera en la Plaza de la Constitución
Un clima que sin duda se quedará corto con la onda de calor que vivirán los miles de seguidores de Shaki en el Shakira Zócalo, donde la expectativa crece previo al cierre de gira en uno de los espacios más emblemáticos del país.
Aunque a tres horas de iniciar el concierto, la plancha del Zócalo aun no se veía abarrotada, la gente continuó llegando bajo supervisión y revisión de cerca de 4 mil elementos de seguridad,
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada fue quien a través de redes le dio la bienvenida afirmando “la Ciudad de México te quiere”, no sin antes presumir que desde que existen los gobiernos democráticos los mexicanos y en particular los capitalinos han podido disfrutar de conciertos de artistas nacionales e internacionales de manera gratuita.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Habrá Ley Seca por Shakira? Estas son las reglas del INVEA para los comercios