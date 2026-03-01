Shakira en el Zócalo: emoción y nostalgia antes de su concierto masivo

“Emoción y nostalgia” expresa Shakira Zócalo antes de su masivo en el Zócalo de la Ciudad de México

A través de sus redes sociales la cantante colombiana Shakira expresó su agradecimiento a las filas de seguidores que llegaron desde el sábado al Zócalo de la Ciudad de México para presenciar su concierto de cierre de gira de “Las mujeres ya no lloran”.

Mensaje de Shakira a sus seguidores en CDMX

La Loba expresó en X la “emoción y nostalgia” por el concierto que esta noche dará a los capitalinos y a todos aquellos que desde lugares remotos llegaron desde muy temprano o la tarde del sábado con la intención de disfrutar sus canciones y llevarse algún recuerdo de la velada.

Con una postal desde Webcams de la CDMX, con colombiana prometió dar todo a los mexicanos y con corazoncitos agregó “son los mejores”. Y pidió en su posdata tomen mucha agua, y no es para menos pues la nueva ola de calor en la capital mexicana se dejo sentir calentando la plancha de la Plaza de la Constitución que alcanzó los 30 grados.

Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México.



Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí.



Esta noche prometo… pic.twitter.com/8Hlo2vhqjV — Shakira (@shakira) March 1, 2026

🎤✨ Si vas al concierto gratuito de @Shakira en el Zócalo, disfruta y cuídate.



✨🎶 Ubica accesos, acuerda un punto de reunión y sigue las indicaciones del personal. 🙌



💛 La seguridad de todas y todos es primero. pic.twitter.com/LFpNOwJ9aW — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 1, 2026

Ola de calor marca la espera en la Plaza de la Constitución

Un clima que sin duda se quedará corto con la onda de calor que vivirán los miles de seguidores de Shaki en el Shakira Zócalo, donde la expectativa crece previo al cierre de gira en uno de los espacios más emblemáticos del país.

🪩 A punto de iniciar el concierto gratuito de @shakira en el Zócalo. 🎶



🎊 La emoción crece y la #CapitalDeLaTransformación se prepara para cantar, bailar… y aullar al ritmo de sus éxitos que ya son himnos. 🐺🎤#ShakiraEnElZócalo pic.twitter.com/CM49ce57Ez — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 1, 2026

Aunque a tres horas de iniciar el concierto, la plancha del Zócalo aun no se veía abarrotada, la gente continuó llegando bajo supervisión y revisión de cerca de 4 mil elementos de seguridad,

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada fue quien a través de redes le dio la bienvenida afirmando “la Ciudad de México te quiere”, no sin antes presumir que desde que existen los gobiernos democráticos los mexicanos y en particular los capitalinos han podido disfrutar de conciertos de artistas nacionales e internacionales de manera gratuita.

¡Ya estamos a minutos!



El Zócalo se llenará de música para recordarnos que el acceso a la cultura es un derecho de todas y todos.



Celebramos juntas y juntos este gran concierto de @shakira, un regalo de @GrupoModelo_MX por su 100 aniversario para el pueblo de la Ciudad de… pic.twitter.com/DUVb2YVlm6 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 2, 2026

