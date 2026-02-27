¿Habrá Ley Seca por Shakira? Estas son las reglas del INVEA para los comercios / Kevin Mazur

El Instituto de Verificación Administrativa de la ciudad de México (INVEA) informó que con motivo del concierto de Shakira el próximo domingo en el Zócalo, se llevará a cabo una rigurosa supervisión en restaurantes, bares y tiendas de conveniencia, para que, entre otras cosas, no vendan alcohol a menores de edad.

En este tema, aseguró el Instituto, habrá “cero tolerancia” y “vigilancia estricta” para que evitar la venta de bebidas alcohólicas alcohol a menores de edad.

¿Vienes al Zócalo a ver a @shakira? 😎🎶



☝🏼 Te recordamos que no puedes ingresar con bultos. 🧳 Esta medida tiene la finalidad que todas y todos disfrutemos del concierto gratuito en armonía. 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️#ShakiraEnElZócalo #Shakira#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/poxUq3TtX5 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 27, 2026

¿Qué vigilará el INVEA durante el concierto?

También se revisará que en las “tienditas”, o tiendas de autoservicio en las que se permite la venta de alcohol, se haga, pero en envase cerrado.

Recordó que no se permite el consumo de alcohol en los comercios ni tampoco en la vía pública.

Asimismo, se vigilará que los restaurantes, bares, cafeterías o cualquier otro negocio de consumo respeten los horarios establecidos por norma.

Instalación del escenario y limpieza del zócalo capitalino para el concierto de la cantautora colombiana Shakira que se realizará el próximo domingo. Ampliar

¿Habrá sanciones por incumplimiento?

“El INVEA mantendrá una vigilancia permanente para promover el orden y la legalidad”. —

En el operativo participan más de 40 verificadores y se realiza para que los ciudadanos vivan el concierto de la colombiana “con total seguridad”.

La institución invitó a los comerciantes a “ponerse el chip de la legalidad” y que todos “hagamos que este concierto de Shakira sea histórico por las razones correctas”.

