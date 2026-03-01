Shakira en el Zócalo: Filtran setlist completo de las canciones que cantará gratis en la CDMX

La expectativa por el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México sigue creciendo. A días del evento masivo de hoy 1 de marzo del 2026, comenzó a circular en redes sociales el setlist completo con las canciones que interpretaría la cantante colombiana frente a miles de personas en el corazón de la capital.

Aunque las autoridades capitalinas y el equipo oficial de la artista no han confirmado el setlist, fanáticos aseguran que el repertorio incluiría una combinación de sus mayores éxitos y los temas más recientes de su nueva etapa musical.

¿Qué canciones cantaría Shakira en el Zócalo de la CDMX?

Ciega, Sordimuda

Hips Don’t Lie

Antología

Waka Waka

La Tortura

La Bicicleta

Ojos

Las de la intuición

Te Felicito

TQG

Soltera

El concierto en el Zócalo capitalino promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en la CDMX, siguiendo la tradición de espectáculos gratuitos que han reunido a artistas internacionales en la Plaza de la Constitución.

Según la lista filtrada de canciones, el show estaría dividido en bloques que recorren distintas etapas de su carrera, con momentos acústicos, coreografías y una producción visual de gran formato. El cierre, aseguran fans, incluiría uno de sus himnos globales.

Autoridades de la Ciudad de México han pedido a los asistentes llegar con anticipación, utilizar transporte público y seguir las indicaciones de seguridad. Se espera una asistencia multitudinaria, por lo que se implementará un operativo especial para garantizar la movilidad y el orden en el Centro Histórico.