Shakira en el Zócalo: ¿Cuánto va a durar el concierto gratis de hoy?

La presentación gratis de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México genera una de las preguntas más repetidas entre sus fans: ¿cuánto tiempo durará el concierto en la Plaza de la Constitución?

Te podría interesar: Shakira en el Zócalo: Filtran setlist completo de las canciones que cantará gratis en la CDMX

Para estimarlo, vale la pena revisar antecedentes recientes. Durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros en la CDMX, la cantante colombiana ofreció espectáculos con una duración aproximada de 2 horas a 2 horas con 20 minutos, incluyendo más de 20 canciones, cambios de vestuario y bloques que recorren distintas etapas de su carrera.

Cuánto va a durar el concierto de Shakira en el Zócalo CDMX

Sin embargo, los conciertos gratuitos en el Zócalo suelen tener dinámicas distintas. Artistas internacionales que se han presentado sin costo en la plancha capitalina han manejado shows que van de 90 minutos a poco más de dos horas, dependiendo de la logística, los tiempos oficiales y los protocolos de seguridad establecidos por el Gobierno capitalino.

Con base en su formato reciente de gira y en los antecedentes de espectáculos masivos en el Zócalo, se estima que el concierto podría durar entre 1 hora 45 minutos y 2 horas. Es probable que mantenga sus grandes éxitos y reduzca algunos segmentos más largos de producción para adaptarse al formato abierto.

¿A qué hora terminaría el show gratuito?

Si el concierto inicia alrededor de las 20:00 horas, podría concluir cerca de las 22:00 horas. Autoridades recomiendan llegar con anticipación, usar transporte público y considerar cierres viales en el Centro Histórico.

Todo apunta a que será una noche histórica en la capital mexicana.