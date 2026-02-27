México suma 153 nuevos casos de sarampión en 24 horas; acumula 11 mil 419 contagios

México registró en las últimas 24 horas 153 nuevos casos confirmados de sarampión, para contabilizar un acumulado de 11 mil 419 contagios / sangidan idan

México registró en las últimas 24 horas 153 nuevos casos confirmados de sarampión, para contabilizar un acumulado de 11 mil 419 contagios desde la detección del primer caso en 2025.

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que el número de defunciones se mantiene en 32 entre 2025 y 2026.

Para prevenir el #sarampión la medida más efectiva es la vacunación. Protégete a ti y a tu familia. 💉



Acude a un módulo de vacunación o a tu unidad médica más cercana.



Para conocer los puntos de vacunación ingresa a ➡️ https://t.co/cgDiQO66o7 🏥 pic.twitter.com/DhyxM00BkS — Epidemiología México (@DGEMexico) February 26, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Brote de sarampión en México, ¿quién se tiene que vacunar?

Defunciones por estado

Las 32 personas fallecidas están distribuidas en nueve estados:

Chihuahua 21

Jalisco 3

Durango 2

Sonora 1

Michoacán 1

Tlaxcala 1

Ciudad de México 1

Chiapas 1

Guerrero 1

TE RECOMENDAMOS LEER: IMSS aplica más de 670 mil dosis de vacuna contra el sarampión

Estados con más contagios

Las entidades con mayor número de casos en lo que va del año son: Jalisco, con 2 mil 938; Chiapas, con 433; Ciudad de México, con 345; Estado de México, con 142; y Sinaloa, con 104.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Contagio masivo en los estadios? Epidemia de sarampión en México alerta previo al Mundial 2026

Grupos de edad más afectados

El grupo de edad con el mayor número de casos es el de 1 a 4 años, seguido del grupo de 5 a 9 años y, en tercer lugar, el de 25 a 29 años.

Ante tal situación, las autoridades hacen un llamado a seguir las instrucciones de sanidad y vacunación.

Síguenos en Google News y encuentra más información

ahz.