México suma 153 nuevos casos de sarampión en 24 horas; acumula 11 mil 419 contagios
México registró 153 nuevos casos de sarampión en las últimas 24 horas, con un acumulado de 11 mil 419 contagios y 32 defunciones, informó la Secretaría de Salud.
México registró en las últimas 24 horas 153 nuevos casos confirmados de sarampión, para contabilizar un acumulado de 11 mil 419 contagios desde la detección del primer caso en 2025.
La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que el número de defunciones se mantiene en 32 entre 2025 y 2026.
Defunciones por estado
Las 32 personas fallecidas están distribuidas en nueve estados:
- Chihuahua 21
- Jalisco 3
- Durango 2
- Sonora 1
- Michoacán 1
- Tlaxcala 1
- Ciudad de México 1
- Chiapas 1
- Guerrero 1
Estados con más contagios
Las entidades con mayor número de casos en lo que va del año son: Jalisco, con 2 mil 938; Chiapas, con 433; Ciudad de México, con 345; Estado de México, con 142; y Sinaloa, con 104.
Grupos de edad más afectados
El grupo de edad con el mayor número de casos es el de 1 a 4 años, seguido del grupo de 5 a 9 años y, en tercer lugar, el de 25 a 29 años.
Ante tal situación, las autoridades hacen un llamado a seguir las instrucciones de sanidad y vacunación.
