;

  • 27 FEB 2026, Actualizado 19:26

México suma 153 nuevos casos de sarampión en 24 horas; acumula 11 mil 419 contagios

México registró 153 nuevos casos de sarampión en las últimas 24 horas, con un acumulado de 11 mil 419 contagios y 32 defunciones, informó la Secretaría de Salud.

México registró en las últimas 24 horas 153 nuevos casos confirmados de sarampión, para contabilizar un acumulado de 11 mil 419 contagios

México registró en las últimas 24 horas 153 nuevos casos confirmados de sarampión, para contabilizar un acumulado de 11 mil 419 contagios / sangidan idan

Sandra Tapia Vázquez

México registró en las últimas 24 horas 153 nuevos casos confirmados de sarampión, para contabilizar un acumulado de 11 mil 419 contagios desde la detección del primer caso en 2025.

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que el número de defunciones se mantiene en 32 entre 2025 y 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Brote de sarampión en México, ¿quién se tiene que vacunar?

Defunciones por estado

Las 32 personas fallecidas están distribuidas en nueve estados:

  • Chihuahua 21
  • Jalisco 3
  • Durango 2
  • Sonora 1
  • Michoacán 1
  • Tlaxcala 1
  • Ciudad de México 1
  • Chiapas 1
  • Guerrero 1

TE RECOMENDAMOS LEER: IMSS aplica más de 670 mil dosis de vacuna contra el sarampión

Estados con más contagios

Las entidades con mayor número de casos en lo que va del año son: Jalisco, con 2 mil 938; Chiapas, con 433; Ciudad de México, con 345; Estado de México, con 142; y Sinaloa, con 104.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Contagio masivo en los estadios? Epidemia de sarampión en México alerta previo al Mundial 2026

Grupos de edad más afectados

El grupo de edad con el mayor número de casos es el de 1 a 4 años, seguido del grupo de 5 a 9 años y, en tercer lugar, el de 25 a 29 años.

Ante tal situación, las autoridades hacen un llamado a seguir las instrucciones de sanidad y vacunación.

Síguenos en Google News y encuentra más información

ahz.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad