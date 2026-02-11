¿Contagio masivo en los estadios? Epidemia de sarampión en México alerta previo al Mundial 2026

México enfrenta actualmente una epidemia de sarampión, que se consolidó como un problema de salud pública con brotes importantes en Chihuahua, Jalisco y la Ciudad de México.

El virus, que se originó hace aproximadamente un año en una comunidad de Chihuahua, logró propagarse debido a la existencia de sectores de la población que no cuentan con un esquema de vacunación completo, lo que ha facilitado la transmisión constante en diversas entidades del país.

¿Cómo impacta el brote de sarampión rumbo al Mundial 2026?

En entrevista para el programa “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM, advirtió que la situación representa un reto regional de cara al próximo Mundial.

Al ser México, Estados Unidos y Canadá sedes del evento, el flujo de turistas en ciudades como Guadalajara, Monterrey y la capital mexicana incrementa el riesgo de importación y exportación de casos, lo que podría convertir el Mundial de Futbol en un escenario de contagio masivo si no se controlan los brotes actuales.

El doctor Mauricio Rodríguez indicó que el foco de atención más crítico se localiza en Jalisco, específicamente en Guadalajara, donde los casos confirmados han escalado rápidamente hasta alcanzar los dos mil 193 registros en pocas semanas.

Ante este crecimiento acelerado, enfatizó la necesidad de implementar filtros sanitarios en las escuelas y promover el uso de cubrebocas en personas con síntomas respiratorios.

Más que estigmatizar alcaldías o zonas específicas, indicó el experto, la estrategia debe centrarse en identificar las características de los brotes en lugares de alta movilidad, como centros escolares o puntos de reunión masiva.

¿Cuáles son los síntomas y el periodo de contagio del sarampión?

Respecto a la sintomatología, el sarampión comienza de forma similar a una gripe severa:

Fiebre

Dolor de garganta

Tos

Malestar general

Posteriormente aparecen lesiones cutáneas o manchas en el cuerpo.

Detalló que el periodo de mayor riesgo es la ventana de contagio, que abarca ocho días en total: cuatro días antes de que aparezcan las manchas y cuatro días después.

El proceso completo de recuperación para un paciente suele tomar alrededor de dos semanas, periodo durante el cual se recomienda el aislamiento para frenar la cadena de transmisión.

Las recomendaciones de vacunación varían según el grupo de edad:

Las personas mayores de 50 años suelen estar protegidas por su historial clínico de la infancia.

Los menores de 50 años deben contar con una dosis de refuerzo si no han recibido una en los últimos diez años.

Las autoridades de salud adelantaron la aplicación de la primera dosis en bebés de entre seis y 11 meses para mitigar el impacto del virus en los sectores más vulnerables de la población mexicana.

