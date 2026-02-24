IMSS aplica más de 670 mil dosis de vacuna contra el sarampión

11 estados fueron considerados prioritarios para la aplicación de más de 670 mil dosis de vacuna contra el sarampión: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que se llevó a cabo la aplicación de la vacuna contra el sarampión en un despliegue con acciones reforzadas en 11 entidades prioritarias, con el fin de avanzar en la estrategia para proteger a población infantil y adulta joven con más de 670 mil 442 dosis de durante la Jornada Intensiva de Vacunación del 21 al 22 de febrero.

¿En qué estados se aplicaron las dosis?

Recordó que el operativo incluyó un despliegue nacional y acciones focalizadas en 11 entidades prioritarias. El coordinador de Unidades de Primer Nivel del IMSS, doctor Ernesto Krug Llamas aseguró que las aplicaciones alcanzadas durante el fin de semana representan un avance significativo dentro de la estrategia de protección específica contra esta enfermedad.

“En las entidades prioritarias se aplicaron 60 mil 274 dosis en la Ciudad de México, 3 mil 601 en Colima, 25 mil 592 en Chiapas, 10 mil 997 en Durango, 26 mil 175 en Jalisco, 6 mil 240 en Nayarit, 55 mil 132 en Puebla, 12 mil 930 en Sinaloa, 18 mil 437 en Sonora, 16 mil 235 en Tabasco y 4 mil 888 en Tlaxcala”, detalló.

¿Cuántas dosis se aplicaron por grupo de edad?

El funcionario destacó que el avance institucional en población infantil alcanzó 4.5 por ciento respecto a la meta prevista para desarrollarse durante las próximas diez semanas.

Aseveró que en este grupo etario se aplicaron 219 mil 732 dosis a niñas y niños de seis meses a 12 años, mientras que 450 mil 710 dosis se destinaron a personas de 13 a 49 años de edad.

El doctor Krug Llamas señaló que el operativo contó con la participación de mil 704 brigadas de vacunación y con el trabajo de 6 mil 873 integrantes del personal de base, 2 mil 132 trabajadores de confianza y 2 mil 282 personas voluntarias que se sumaron al arranque de esta intervención.

ahz.

