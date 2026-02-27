Lista CDMX para concierto de Shakira

Con el fin de brindar seguridad a los asistentes al concierto de Shakira, en la Plaza de la Constitución el próximo domingo, el gobierno capitalino anunció que desplegará 6 mil 500 servidores públicos que apoyarán a la ciudadanía.

¿Cómo será el operativo de seguridad en el Zócalo?

Las líneas 1, 2 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) contarán con horario extendido hasta la una de la mañana del lunes 2 de marzo, para que todos los asistentes puedan regresar con seguridad a sus hogares.

Las líneas 1, 2 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) contarán con horario extendido hasta la una de la mañana del lunes 2 de marzo





LOCATEL va a colocar 12 carpas para brindar apoyo a personas extraviadas y sus familias. Para localizarlas, se realizarán voceos de nombres y características particulares y se van a usar drones.

“En los casos que no se resuelvan en lo inmediato, se imprimirán fichas con fotografías para su difusión en el proceso de salida de gente del concierto. Éstas serán distribuidas principalmente, en las entradas de las estaciones del Metro”. — LOCATEL

¿Qué dependencias participarán y qué vialidades estarán cerradas?

En un comunicado, el Gobierno de la Ciudad informó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) tendrá una presencia con 70 elementos que se van a colocar de manera estratégica para garantizar la salvaguarda de los asistentes.

Estos elementos estarán presentes no solo en la plancha de la Plaza sino en distintos puntos, como el Monumento a la Revolución, Hemiciclo a Juárez, 5 de Mayo y Bolívar, Palma y Venustiano Carranza, Guatemala, Corregidora, 20 de Noviembre, Izazaga y Pino Suárez.

Esta dependencia va a realizar las supervisiones al escenario principal y estructuras para las pantallas que se colocarán en el Zócalo y las calles aledañas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará a 3 mil 800 policías de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, y Participación Ciudadana y Prevención del Delito; quienes estarán apoyados de 47 vehículos, 25 motocicletas, dos grúas y dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).







Por su lado, el Heroico Cuerpo de Bomberos desplegará cuatro células de prevención en el perímetro del concierto, que incluyen unidades multipropósito (MP), con tres elementos cada uno, mismas que se ubicarán en el Zócalo capitalino.

Otra de las dependencias que participará será la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana que desplegará con mil 100 servidores públicos para brindar orientación a los espectadores.

La Secretaría de Salud Pública capitalina va a colocar 11módulos, donde habrá médicos, enfermeras y técnicos de urgencias médicas.

Hay que recordar que el domingo estarán cerradas las siguientes vialidades: Eje 1 Norte, Av. de los Insurgentes, Eje 1 Oriente y parte de Av. Chapultepec, Dr. Claudio Bernard y Lorenzo Boturini, por lo cual exhortan a los conductores a utilizar calles alternas.





no puedes ingresar con bultos

