Concierto Shakira: Gobierno pide verlo en pantallas si van con niños
El gobierno capitalino informó que el concierto Shakira podrá seguirse en 24 pantallas y que el Metro ampliará horario en líneas 1, 2 y 9 hasta la 1:00 de la mañana.
El gobierno capitalino invitó a los ciudadanos que piensen acudir al concierto de Shakira el próximo domingo, con menores de edad, a que lo vean a través de las pantallas gigantes que estarán en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.
¿Dónde se podrán ver las pantallas del concierto?
El subsecretario para la celebración de grandes festivales, Argel Gómez Concheiro, dijo que se van a colocar 24 pantallas a lo largo de las calles aledañas al escenario para los que no alcancen a llegar a la Plaza de la Constitución. Estarán instaladas en las avenidas 20 de noviembre, Pino Suárez y Cinco de mayo.
En conferencia de prensa, mencionó que el gobierno esta afinando el operativo de seguridad pero, señaló, que 6 mil 500 servidores públicos estarán apoyando a la ciudadanía en caso de que lo requieran.
Específicamente, habrá 12 módulos de atención ciudadana, donde estarán los servicios de salud y Locatel.
¿Qué cambios habrá en el Metro por el evento?
Informó que el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, va a ampliar su horario hasta la una de la mañana del lunes 2 en las lineas 1, 2 y 9 para que los asistentes al espectáculo puedan regresar a sus casas sin problema.
“La línea 2 que efectivamente está en obra, estará funcional el día domingo para todos los asistentes”.— Argel Gómez Concheiro, subsecretario para la celebración de grandes festivales
El funcionario pidió a la ciudadanía que va a acudir al concierto evitar llevar bolsas voluminosas, objeto cortantes, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, envases de vidrio y sillas.
“La seguridad, recuerden somos todas y todos”.— Argel Gómez Concheiro, subsecretario para la celebración de grandes festivales