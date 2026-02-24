Concierto Shakira: Gobierno pide verlo en pantallas si van con niños

Shakira se presentará en el Zócalo de la CDMX

El gobierno capitalino invitó a los ciudadanos que piensen acudir al concierto de Shakira el próximo domingo, con menores de edad, a que lo vean a través de las pantallas gigantes que estarán en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

TE PUEDE INTERESAR: Sarampión: Concierto de Shakira tendrá módulos de vacunación

¿Dónde se podrán ver las pantallas del concierto?

El subsecretario para la celebración de grandes festivales, Argel Gómez Concheiro, dijo que se van a colocar 24 pantallas a lo largo de las calles aledañas al escenario para los que no alcancen a llegar a la Plaza de la Constitución. Estarán instaladas en las avenidas 20 de noviembre, Pino Suárez y Cinco de mayo.

En conferencia de prensa, mencionó que el gobierno esta afinando el operativo de seguridad pero, señaló, que 6 mil 500 servidores públicos estarán apoyando a la ciudadanía en caso de que lo requieran.

Específicamente, habrá 12 módulos de atención ciudadana, donde estarán los servicios de salud y Locatel.

¿Qué cambios habrá en el Metro por el evento?

Informó que el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, va a ampliar su horario hasta la una de la mañana del lunes 2 en las lineas 1, 2 y 9 para que los asistentes al espectáculo puedan regresar a sus casas sin problema.

“La línea 2 que efectivamente está en obra, estará funcional el día domingo para todos los asistentes”. — Argel Gómez Concheiro, subsecretario para la celebración de grandes festivales

El funcionario pidió a la ciudadanía que va a acudir al concierto evitar llevar bolsas voluminosas, objeto cortantes, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, envases de vidrio y sillas.

“La seguridad, recuerden somos todas y todos”. — Argel Gómez Concheiro, subsecretario para la celebración de grandes festivales

¡Les tenemos preparada una gran sorpresa en el corazón de la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/x7cDoH1Bvf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 20, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información