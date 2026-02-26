“Un fraude gigante”: Sandra Echeverría revela cómo perdió sus ahorros en MetaXchange

Lo que empezó como una inversión recomendada por una amiga cercana terminó en una pesadilla legal para Sandra Echeverría / Medios y Media

La actriz y cantante Sandra Echeverría rompió el silencio sobre el esquema de fraude orquestado por la empresa MetaXchange, en el cual ella y más de mil personas resultaron afectadas.

Tras más de un año de mantener el caso bajo confidencialidad por cuestiones legales, la artista decidió alertar sobre la situación que ha dejado a cientos de familias sin su patrimonio.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Echeverría confirmó que ya se giraron órdenes de aprehensión contra dos asociados, identificados como Mariana y Patrick.

Sin embargo, señaló que la directora de la empresa, Nazareth, se encuentra actualmente prófuga de la justicia. La actriz explicó que su ingreso a este modelo de inversión se dio por la recomendación de una amiga cercana y familiar de la dueña, lo que le brindó una confianza que hoy lamenta.

Te podría interesar: Alerta por mensajes falsos de multas en CDMX: SEMOVI exhibe cómo operan los fraudes por SMS

¿Cómo operaba el esquema de inversión?

El esquema operaba bajo la promesa de altos rendimientos, ofreciendo un 30% de retorno en un periodo de seis meses mediante la supuesta compra y venta de divisas en tiempo real.

La empresa mantuvo una fachada de profesionalismo con oficinas espectaculares y eventos de alto nivel, funcionando correctamente durante poco más de un año antes de suspender los pagos de manera abrupta en diciembre.

Ante las exigencias de los inversionistas, la compañía alegó dificultades financieras y prometió calendarios de pago que nunca se cumplieron.

También puedes leer: Vinculan a proceso a cinco personas por fraude con falsas plazas laborales en el sector salud de CDMX

¿Qué proceso legal enfrenta la actriz?

Actualmente, Sandra Echeverría enfrenta un proceso legal que incluye denuncias tanto en el ámbito penal como mercantil.

Además del daño económico personal, la actriz manifestó su preocupación por haber involucrado a familiares y amigos en lo que calificó como un “fraude gigante”.

A pesar de que MetaXchange emitió un comunicado en el que asegura que sus operaciones son normales, Echeverría continúa utilizando sus redes sociales para visibilizar las historias de otros afectados y exigir que los responsables paguen por las consecuencias de sus actos.

Síguenos en Google News y encuentra más información