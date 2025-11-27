Vinculan a proceso a cinco personas por fraude con falsas plazas laborales en el sector salud de CDMX

La Fiscalía capitalina detuvo a cinco personas relacionadas con la presunta venta de plazas para el sector salud en la Ciudad de México. Si los conoce denúncielos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que cinco personas —cuatro mujeres y un hombre— fueron detenidas y vinculadas a proceso por su probable participación en un esquema de FRAUDE PLAZAS CDMX, relacionado con la oferta de empleos inexistentes en el sector salud del Gobierno capitalino.

De acuerdo con la investigación, los involucrados se hacían pasar por servidoras públicas para ofrecer supuestas plazas laborales a cambio de pagos por cuotas sindicales o trámites administrativos. Estos cobros se realizaban mediante depósitos bancarios o retiros sin tarjeta, una modalidad utilizada para dificultar el rastreo del dinero.

Detenidos y con prisión preventiva

Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a los presuntos responsables el pasado 19 de noviembre. Durante la audiencia inicial, un juez determinó vincularlos a proceso, imponerles prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX reiteró su compromiso con la investigación de delitos patrimoniales y con la protección de la ciudadanía ante esquemas fraudulentos que buscan aprovecharse de quienes buscan una oportunidad laboral.

El llamado como en otros casos es: si usted reconoce a alguno de los detenidos o fue víctima de este sistema de fraude, es momento de hacer la denuncia pertinente.

