Alerta por mensajes falsos de multas en CDMX: SEMOVI exhibe cómo operan los fraudes por SMS

Los SMS advierten sobre supuestos adeudos viales para evitar un “cobro judicial”

Mensaje de texto sobre presuntas multas CDMX y adeudo vial que incluye un enlace para pago, parte del fraude por SMS detectados por la SEMOVI de CDMX.

Mensaje de texto sobre presuntas multas CDMX y adeudo vial que incluye un enlace para pago, parte del fraude por SMS detectados por la SEMOVI de CDMX.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México lanzó una alerta por mensajes de texto falsos que están llegando a celulares en la capital. En ellos se habla de supuestas multas o adeudos viales y se pide entrar a un enlace para “evitar cargos judiciales”.

Según explicó la dependencia, estos mensajes no son oficiales y forman parte de un intento de fraude. Además, aclaró que no notifica multas ni solicita pagos a través de SMS ni por enlaces externos.

Últimas 24 horas para liquidar su deuda vial antes de cargos judiciales / Último aviso: su adeudo pasará a cobro judicial mañana. Solucione ya

—  SMS fraudulentos revelados por SEMOVI.

Este tipo de engaño, que cada vez es más común, busca que caigamos y entremos a una página fraudulenta para entregar datos personales o bancarios. Con esa información pueden hacer cargos indebidos o usar los datos para otras estafas, algunas más elaboradas que otras.

Y no es la primera vez que la SEMOVI alerta sobre este tipo de fraudes.

La Secretaría de Movilidad no realiza notificaciones de adeudos ni solicita pagos a través de mensajes de texto con enlaces externos no oficiales.

—  SEMOVI CDMX.

Recomendaciones para evitar caer en el fraude

Sigue estos consejos básicos para eludir estos intentos por parte de los estafadores:

  • No abras enlaces sospechosos que lleguen por mensaje.
  • No compartas datos personales, bancarios ni códigos que te pidan.
  • Si tienes dudas sobre una multa, revisa solo en los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México o la SEMOVI.
  • Borra el mensaje y bloquea el número.

El llamado es a no dejarse llevar por la urgencia que plantean estos textos. Antes de pagar o compartir información, es mejor verificar con la autoridad.

