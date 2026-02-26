Alerta por mensajes falsos de multas en CDMX: SEMOVI exhibe cómo operan los fraudes por SMS

Mensaje de texto sobre presuntas multas CDMX y adeudo vial que incluye un enlace para pago, parte del fraude por SMS detectados por la SEMOVI de CDMX.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México lanzó una alerta por mensajes de texto falsos que están llegando a celulares en la capital. En ellos se habla de supuestas multas o adeudos viales y se pide entrar a un enlace para “evitar cargos judiciales”.

Según explicó la dependencia, estos mensajes no son oficiales y forman parte de un intento de fraude. Además, aclaró que no notifica multas ni solicita pagos a través de SMS ni por enlaces externos.

Últimas 24 horas para liquidar su deuda vial antes de cargos judiciales / Último aviso: su adeudo pasará a cobro judicial mañana. Solucione ya — SMS fraudulentos revelados por SEMOVI.

Este tipo de engaño, que cada vez es más común, busca que caigamos y entremos a una página fraudulenta para entregar datos personales o bancarios. Con esa información pueden hacer cargos indebidos o usar los datos para otras estafas, algunas más elaboradas que otras.

Y no es la primera vez que la SEMOVI alerta sobre este tipo de fraudes.

La Secretaría de Movilidad no realiza notificaciones de adeudos ni solicita pagos a través de mensajes de texto con enlaces externos no oficiales. — SEMOVI CDMX.

Recomendaciones para evitar caer en el fraude

Sigue estos consejos básicos para eludir estos intentos por parte de los estafadores:

No abras enlaces sospechosos que lleguen por mensaje.

No compartas datos personales, bancarios ni códigos que te pidan.

Si tienes dudas sobre una multa, revisa solo en los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México o la SEMOVI.

Borra el mensaje y bloquea el número.

El llamado es a no dejarse llevar por la urgencia que plantean estos textos. Antes de pagar o compartir información, es mejor verificar con la autoridad.