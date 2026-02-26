Sheinbaum defiende reforma electoral y descarta negociar listas partidistas |Video

Afirmando que cumplió con las demandas de la gente, defendió la presidenta Claudia Sheinbaum el contenido del proyecto de reforma electoral que dio a conocer este miércoles en Palacio Nacional.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, negó que a pesar de no contar hasta el momento con el apoyo de los partidos aliados de Morena, el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo, signifique que la reforma haya nacido muerta.

TE RECOMENDAMOS LEER: Arturo Zaldívar defiende la reforma electoral 2026: “Por el bien de todos, primero la ciudadanía y el voto del pueblo”

¿Se negociarán las listas partidistas?

“No, porque, ¿qué va a decir la gente? Pues la presidenta cumplió, la presidenta cumplió, si no lo aprueban algunos partidos, pues es porque quieren seguir manteniendo sus listas, es eso. Pero la gente va a reconocer que no fui a negociar cualquier cosa con el afán de tener una reforma electoral, no fui a negociar lo que pide la gente. Y hubo foros, se tomó en cuenta todo, no se cayó en reducir la Cámara de Diputados, en que no hubiera representación proporcional, que era lo que nos criticaban, que queríamos regresar al control”.

Dejó en claro que no se negociará la posibilidad de volver a las listas de electorales que manejaban los partidos.

“Hay quien no está de acuerdo, está bien, que no esté de acuerdo, pero nosotros no vamos a cambiar, es decir, no vamos a entrar a una negociación para regresar a las listas. Ah, pues que un pedacito sea de lista y que el otro pedacito sea de las listas de los partidos que no se eligen. Entonces, si hay partidos que no están de acuerdo, pues que no estén de acuerdo, pero, o sea, la presidenta está cumpliendo con un mandato que me comprometí durante mi campaña, que responde a esas dos solicitudes que estuvimos recibiendo de la gente y que fueron las principales de los foros que se hicieron. Y la otra es la representación de los migrantes, que se elija de manera directa”.

En este sentido dijo que su gobierno de México enviará al Congreso la propuesta de reforma electoral que fortalecerá la democracia en el país, la cual aseguró beneficiará a los empresarios, sin generar incertidumbre ni afectar el clima de inversiones.

“Pueden estar seguros todos los empresarios de México que la propuesta de reforma electoral que estamos enviando al Congreso no representa un retroceso en la democracia, al contrario, fortalece la democracia en el país y al fortalecer la democracia, pues se fortalece México y con ello también los empresarios. No genera ninguna incertidumbre, no genera nada que pueda significar una afectación a la democracia en México o al clima de inversiones en nuestro país. Entonces no tiene que ver con eso”.

TE PODRÍA INTERESAR: Luis Armando Melgar cuestiona reforma electoral y pide mayor fiscalización

¿Qué cambios habría en el Senado?

Explicó que la representación proporcional no desaparecerá, aunque hay quienes dicen lo contrario. Se mantendrá la misma fórmula que ahora, pero en lugar de que los partidos decidan sus listas, la gente votará directamente.

“Proporcional. Entonces, no desaparece la representación proporcional, porque ayer ya estaban diciendo, de nuevo, ¿No? Los que no eh los que siempre dicen lo mismo, no importa lo que propongamos. Estaban diciendo que íbamos al partido de estado, que desaparecía la representación proporcional. No, no desaparece. Es más, es con la misma fórmula de ahora. Nada más que en vez de que el partido proporcional, se compone la mitad de los que tuvieron primero, segundo, tercer lugar, dependiendo del partido, y la otra, votas por las listas. La gente vota. Entonces, ya todos van a ser decididos por la gente. Ya no hay la discrecionalidad del partido político que decide sus listas.

Lo que sí recordó es que de avalarse la Reforma habría reducción de senadores que pasaría de 128 a 96.

“En el caso de la Cámara de Senadores sí desaparece, estamos proponiendo que desaparezca la lista. ¿Cuál es la razón? El Senado desde su origen tiene una representación por entidad federativa, esa es la visión de todo el mundo que tiene sistemas parecidos al nuestro, el Senado lo que representa son las entidades de un país, se mantiene los dos senadores de mayoría, senadora y senador, de mayoría por cada entidad de la República y el primer mejor segundo lugar, eso se mantiene, pero la lista por partido esa estamos proponiendo que ya no exista.”.

TE RECOMENDAMOS LEER: Anuncia INE que analizará propuesta de reforma electoral

Por último,, dijo que su aliado verde ecologista está en todo su derecho de oponerse a las iniciativas, pero enfatizó corresponderá a Morena revisar el tema de las alianzas.

“Y no es más que… nada más estoy diciendo la realidad, ya que si la alianza electoral para el 27 y demás, pues eso lo decide Morena, no lo tengo que definir yo, a diferencia del pasado donde el presidente decidía todo, que a veces los que dicen que somos autoritarios luego nos critican porque la presidenta no decide todo, pura contradicción, mucha hipocresía. Entonces, ya depende de Morena si va a ir con el Verde o con el PT, o si el Verde quiere ir con Morena o el PT, depende de ellos. Lo que yo estoy haciendo es una reforma responsable que mantiene la representación proporcional”.

La Jefa del Ejecutivo Federal insistió que será la ciudadanía la que se dé cuenta de los institutos políticos que decidan no avalar lo demandado y serán las personas las que los señalen.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información