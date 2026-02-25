Arturo Zaldívar defiende la reforma electoral 2026: “Por el bien de todos, primero la ciudadanía y el voto del pueblo”

En el espacio de Así las Cosas PM, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la presidencia de México, calificó a la reforma electoral 2026 -presentada hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum-, como un ejercicio de responsabilidad que busca acercar a las instituciones con la población.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el también ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que propuesta del Ejecutivo, no es un instrumento de control partidista, sino una herramienta para fortalecer el voto del pueblo de México y reducir los costos del aparato electoral.

¿Qué pasará con los resultados preliminares y el PREP?

Respecto a las dudas sobre la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Zaldívar aclaró que se busca dar mayor claridad y rapidez en este proceso.

“No, al contrario. Creo que primero habría que tener claro que es el PREP. El PREP es un programa que va poniendo en un sistema cómputo los resultados conforme van llegando al INE. Lo que se propone ahora, que todavía faltaría diseñarlo con cuidado, porque esto sería una cuestión más de la ley que de la Constitución, es que a partir del mismo día de la elección, en lugar de esperarse hasta el miércoles siguiente, el domingo de la elección, empiecen a contabilizarse los cómputos distritales, y que esos cómputos distritales, conforme se van llevando a cabo, vayan siendo públicos, de tal suerte que la ciudadanía tenga resultados preliminares, pero ya oficiales”.

¿Cómo cambiará la elección de diputados plurinominales?

Por otro lado, uno de los puntos centrales de la reforma electoral 2026 es la modificación en la selección de diputados en la representación proporcional.

Zaldívar enfatizó que no se modifica la fórmula electoral, por lo que los partidos mantendrán el mismo número de escaños que les correspondan por su votación, pero cambiará quiénes ocupan esos lugares.

“Lo único que cambia, o cambiaría de ser aprobado, es que en lugar de que sean las cúpulas de los partidos quienes decidan, quienes van a ocupar esas curules derivadas del voto popular que obtuvo el partido, ahora la ciudadanía va a tener una intervención en los nombres”, explicó.

El coordinador detalló que los candidatos deberán “hacer territorio” para ganar su lugar en las listas.

“Entonces, los 200 diputados de representación profesional que se conserva la representación de las minorías, hay que decirlo como está ahora, 97 de esos candidatos se van a conformar por los mejores resultados de un partido que no obtuvo el triunfo en mayoría relativa”.

¿Por qué se propone eliminar la lista de plurinominales en el Senado?

Sobre la eliminación de las plurinominales en el Senado, Arturo Zaldívar argumentó que se trata de una corrección al federalismo.

“Porque el Senado, la lista en el Senado fue una distorsión. Tradicionalmente, históricamente y constitucionalmente, el Senado se hizo para representar a los estados, a la población, a la ciudadanía de los estados y con la lista se pierde la paridad que tiene que haber entre los estados”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la postura de los partidos aliados ante la reforma electoral 2026, el funcionario señaló que es un tema de principios para la presidenta.

“La Presidenta no está haciendo cálculos políticos, está simple y sencillamente presentando una iniciativa y a consideración no sólo de los partidos aliados sino de todos los partidos que están en el Congreso”.

