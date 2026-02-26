Luis Armando Melgar cuestiona reforma electoral y pide mayor fiscalización

advirtió que la reforma electoral que no acompañará podría representar un retroceso democrático y urgió a reforzar la fiscalización de recursos

El senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, afirmó que es prioritaria la fiscalización al ingreso de recursos, “sobre todo después de lo que sucedió el domingo nos queda muy claro que el narco existe y está en todo el país”, luego de la presentación de la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la que adelantó: “no veo que vaya a suceder”.

En entrevista para el programa Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Melgar dijo no estar de acuerdo con los cambios planteados, sobre todo “en materia de participación minoritaria, altera el concepto de voto indirecto”; señaló que el voto de partidos que “no tienen la estructura para ganar en tierra” fue el que “llevó a la izquierda a llenar las Cámaras y hoy están en el poder”.

¿Por qué critica la sobrerrepresentación?

Y aunque reconoció, “no conocemos la iniciativa en su conjunto”, afirmó “no vemos que la sobrerrepresentación sea acotada… no vemos que los partidos tengan los representantes que genuinamente se ganen en las urnas”.

El legislador insistió en que el país necesita contrapesos y advirtió que no respaldarán cambios que consideren un retroceso democrático. “No queremos votar unas reglas electorales que nosotros consideramos que es un retroceso electoral, un retroceso democrático que solo abona a un partido único”.

¿Qué propone sobre el INE y la fiscalización?

Entre los aspectos positivos mencionó la posibilidad de generar ahorros eficientes en el Instituto Nacional Electoral (INE). “No estamos en contra de que las prerrogativas de los partidos puedan bajar de forma equitativa, con 700 millones por partido, pero Morena va igual”.

Reconoció que hay gastos prioritarios dentro del INE, como el PREP, la capacitación y las encuestas de salida, “que se han construido como reglas electorales”, pero subrayó que se debe hablar de fiscalización y de los castigos correspondientes, como en el caso reciente del alcalde de Tequila, presuntamente vinculado desde su campaña con el CJNG.

En perspectiva política, señaló que en el PVEM cuentan con 14 senadores y el PT con 6, mientras que para alcanzar la mayoría calificada se requieren 86 votos. “Con un senador menos, ya no les alcanza”.

Finalmente, puntualizó: “No estoy en contra de Morena, sino en contra de que se cambien las reglas del acceso al poder para beneficiar al partido mayoritario”.

