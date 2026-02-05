¡Se quedan! Ricardo Monreal confirma que no eliminarán a los diputados plurinominales

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reveló que la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum no contempla eliminar a los legisladores plurinominales como lo demandan el PT y el Partido Verde, aliados de Morena.

Entrevistado en Querétaro, en el marco del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el líder parlamentario morenista aseguró que ese tema que mantenía inconformes a los aliados del PT y al Partido Verde, ya quedó superado.

¿Se eliminarán los diputados plurinominales?

“Creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente 300 - 200 con la fórmula de <b>representación proporcional</b> como la Constitución lo señala, es decir, un <b>sistema mixto</b> con <b>mayoría relativa</b> de 300 distrito y 200 como lo establece actualmente la Constitución, creo que ese tema está superado. Estamos viendo la forma de cómo vincular mayormente a los plurinominales con la sociedad para su votación el día de la elección”. — Ricardo Monreal

¿Qué cambios se analizan para vincularlos con la ciudadanía?

El legislador explicó que se revisan mecanismos para fortalecer la relación entre los diputados plurinominales y la sociedad, particularmente en el proceso de votación durante la jornada electoral.

