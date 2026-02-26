NU apuesta por la inclusión financiera en México este 2026

Con casi 15 millones de clientes en México, NU refuerza su estrategia de inclusión financiera y busca colocarse entre las tres principales instituciones financieras del país.

Las economías de Latinoamérica pasará por un año de elecciones como en el caso de Colombia y Brasil y “en el caso de México la situación es más estable, pero eso no nos preocupa, nosotros estamos muy entusiasmados con el potencial de hacer la inclusión financiera en México, no solo de personas físicas, sino también morales, las pymes son una oportunidad estructural de la economía mexicana gigante”, afirmó el director global de Finanzas NU, Guilherme Lago en entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W.

"Casi el 50% de la población adulta mexicana no tiene acceso al sistema financiero formal. Es una oportunidad estructural de la economía mexicana gigante para #NuBanco", Guilherme Lago, Dir. global de finanzas de@soynumx.#NegociosW con @JLeyvaReus

🔊https://t.co/f8JeCXh3vm pic.twitter.com/9Rgth6kFs1 — W Radio México (@WRADIOMexico) February 26, 2026

TE PUDE INTERESAR: Brechas de inclusión financiera persisten en grupos vulnerables: Edgar Amador Zamora

¿Cuál es la meta de NU en México?

Tras la presentación de los reportes globales de NU, el directivo compartió la institución financiera que es considerada hoy en día la más grande de Brasil cuenta con casi 15 millones de clientes en México y busca ser parte de las tres principales instituciones financieras en nuestro país corto plazo.

Para lograrlo, dijo, “tenemos un modelo de negocios con un fondeo muy sólido, de más de mil millones de dólares con un crecimiento de más de 40% año con año, además de 3 mil millones de dólares en Fintech mundiales, lo que nos dejan bastante entusiasmados con la perspectiva 2026”.

TE PUEDE INTERESAR: México y Brasil refrendan su relación estratégica mediante acuerdos de cooperación bilateral

¿Cómo respalda NU su crecimiento financiero?

Guilherme Lago aseguró “tenemos un capital de 2,5 veces el mínimo demandado por reguladores, tenemos una estructura de fondeo bastante sólida, con ella podríamos más que doblar la cartera de crédito sin una sola captación adicional”

Puntualizó que para manejar operaciones en Brasil, México o Colombia son necesarios 6.5 millones de dólares como capital mínimo, “nosotros tenemos 8,5 millones de dólares”, esto debido a la generación que les dejó su incursión en la Bolsa de NY en 2021 con una captación de recursos de 2,8 millones de dólares “una bolsa de reserva que aun no utilizamos”.

Y celebró que sus “operaciones en Latinoamérica están teniendo resultados bastante rentables que corresponden a entre 3 y 4 mil millones de dólares al año”.

TE RECOMENDAMOS LEER: Deudas con tarjetas crédito: ¿Qué hacer antes de caer en cartera vencida?

Finalmente, dijo que para que la inclusión financiera se logre en Latinoamérica, el concurrente más importante en el caso de NU se llama “caja, efectivo”, de ahí el empoderamiento que buscan dar a los millones de personas que aún no se encuentran en el sistema formal que afirmó es fortalecimiento de las economías y de la calidad de vida, lo que auguró, podría ocurrir al porcentaje de población adulta mexicana que todavía no tiene acceso al sistema financiero formal y que para NU representa “una oportunidad gigante”.

Síguenos en Google News y encuentra más información