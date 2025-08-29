México y Brasil refrendan su relación estratégica mediante acuerdos de cooperación bilateral

En el marco de su visita a México, el Vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Geraldo Alckmin celebró la firma de dos instrumentos de cooperación entre ambas naciones los cuales se reflejarán en nuevas oportunidades económicas y de inversiones, así como en aspectos científicos, ambientales y tecnológicos, entre otros.

En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la presencia de su titular, Juan Ramón de la Fuente, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González Escobar, y el Vicepresidente Alckmin, firmaron una Declaración de Intención en materia de cooperación bilateral con el país sudamericano sobre producción y uso de biocombustibles.

Con este instrumento, ambas naciones examinarán las mejores formas de cooperar en materia de producción, uso, regulación y certificación de biocombustibles, con el fin de impulsar un crecimiento ordenado y debidamente regulado del sector en México, mediante la reconocida experiencia brasileña acumulada en los últimos 50 años en el desarrollo sostenible de biocombustibles tales como bioetanol, combustibles de aviación sostenibles (SAF por sus siglas en inglés), el biodiésel y los combustibles sostenibles marítimos.

En el mismo acto, con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, se firmó un memorándum de entendimiento entre dicha Secretaría, representada por el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones (Apex), representada por su titular, Jorge Viana.

En su participación, la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raquel Serur Smeke, destacó la relación estratégica entre México y Brasil la cual, dijo, es de gran relevancia para la región, por lo que la firma de los dos instrumentos es un paso más en el fortalecimiento de esta relación y refleja la voluntad de cooperación y diálogo constructivo.

Subrayó que la colaboración en materia de biocombustibles constituye un avance tangible parapromover el intercambio y la transferencia de tecnología, equipos, metodologías y experiencias entre México y Brasil, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y las energías renovables.

Igualmente, señaló que el memorando de entendimiento entre la Secretaría de Economía y Brasil permitirá fortalecer las capacidades institucionales, así como aumentar la competitividad y el posicionamiento internacional de las empresas mexicanas y brasileñas. Ambos documentos reflejan la voluntad mutua de avanzar en favor del desarrollo y la prosperidad compartida de ambos países.