Deudas con tarjetas crédito: ¿Qué hacer antes de caer en cartera vencida?

Las deudas con las tarjetas de crédito pueden resolverse con reestructuración o consolidación si actúas antes de que el banco ceda tu cuenta a un despacho, advierte la Condusef. / krisanapong detraphiphat

Si enfrentas deudas con tarjetas de crédito, lo primero es acudir directamente con la institución bancaria u otorgante del plástico antes de que tu cuenta sea enviada a cartera vencida, recomendó el presidente de la Condusef, Oscar Rosado Jiménez, en entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W.

El funcionario explicó que, si tienes dos o tres pagos vencidos y estás por caer en cartera vencida, el banco podría ofrecer una reestructuración o un esquema de pagos a plazo. Sin embargo, si la cuenta ya fue turnada a un despacho de cobranza, la negociación cambia de escenario.

No caigas en la trampa del #PagoMínimo de las tarjetas de crédito 💸 Una alternativa de pago puede ser una reparadora de deuda: @oscarrosado61, presidente de@CondusefMX.#NegociosW con @JLeyvaReus

🔊https://t.co/f8JeCXh3vm pic.twitter.com/XpC9Yn8XPk — W Radio México (@WRADIOMexico) February 19, 2026

¿Qué hacer antes de caer en cartera vencida?

El especialista en administración detalló que “si no estás en cartera vencida y tienes problema cada mes con tus tarjetas de crédito y ves que se te está dificultando el pago, estás en pagos mínimos y el agua te llega a la cintura, yo recomendaría poner en orden tus finanzas, renegociar con el banco y poder reestructurar la deuda , con más plazo para tus tarjetas de crédito o consolidar en una sola deuda todo lo que debes”.

La clave, dijo, es actuar antes de que la deuda escale y evitar el sobreendeudamiento.

¿Conviene acudir a una reparadora de deuda?

En caso de haber caído en pagos vencidos por dos o tres meses, “lo recomendable es buscar una reparadora de deuda”, señaló. No obstante, reconoció que estas sociedades mercantiles no están reguladas por la Condusef, aunque pueden ser alternativa “en la lógica de que claramente no estás manejando bien tus finanzas”.

Advirtió que es fundamental verificar que la empresa sea formal y reconocida, ya que abundan ofertas que prometen soluciones “mágicas” y pueden derivar en fraude.

¿Qué pasa si el banco vende tu deuda?

En el peor escenario, explicó, cuando un despacho ya es propietario del adeudo, significa que el banco cedió la cartera vencida a una empresa y la negociación deberá hacerse con ese nuevo dueño de la deuda.

La reestructuración puede implicar mayor plazo y menores amortizaciones mensuales, o incluso consolidar varios adeudos en uno solo para disminuir la presión financiera.

El titular de la Condusef subrayó que lo ideal es no caer en deudas tarjetas crédito, para lo cual recomendó hacer un análisis detallado de cuánto se gasta y en qué se gasta, a fin de mantener finanzas sanas.