¿De qué va la Reforma Electoral presentada por Sheinbaum?

El gobierno está cumpliendo con lo dicho, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al encabezar la presentación de la Reforma Electoral, donde afirmó, se plantea entre otras cosas que la elección de diputados plurinominales pueda ser por voto popular, además de reducción en gastos desde el Instituto Nacional Electoral (INE) entre otras cosas.

Desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria afirmó, no se busca la existencia de un partido único en el país.

“Número uno se eliminan las listas de los partidos para representación proporcional plurinominal, así como están ahora, eso es algo que, en todas las encuestas en todas las consultas, la gente dijo: no queremos que sean las cúpulas de los partidos políticos, quienes se mantengan como diputados, como senadores, sin pasar por el voto popular ¿qué no tiene la reforma? No queremos un partido de estado, no queremos un partido único, queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país, de acuerdo con la votación que tienen en la elección, sólo que hay una cosa particular, todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cuáles son los ejes de la Reforma Electoral?

-Elección directa de la ciudadanía para integración del Congreso

-Reducción de costos en elecciones

-Mayor fiscalización

-Fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa.

Se definen diez puntos:

1.- Reducción de legisladores

En la integración del Congreso se mantienen los 500 diputados; 300 por mayoría relativa y 200 de la representación proporcional de los cuales 97 que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido, 95 votación directa por circunscripción y por partido un hombre y una mujer, además de 8 que serán de mexicanos residentes en el extranjero. Este punto reconoció, no tuvo acuerdo de algunos integrantes de los partidos aliados, y la oposición.

Respecto al senado se marca una reducción de 128 a 96 senadurías, es decir 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

2.- Reducción del gasto del 25% para el INE

Para los partidos políticos, Organismos Públicos Locales (OPLES) y tribunales electorales, también planteó lo mismo para el Senado de la República para etiquetar dichos recursos a obras, salud, educación u otros sectores. Algo que dijo no se tocó en esta propuesta es la eliminación del fuero en todos los congresos.

Sin embargo, pidió reconsiderarlo y recordó que se plantea disminuir sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE para que no ganen más que la Presidenta, recordó no se eliminan los Oples pero se elimina la duplicidad de funciones, también se reducen gastos en congresos locales y baja el número de regidurías para tener un máximo de 15.

3.- Mayor fiscalización para el INE

Esto es para que tenga acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y candidatas o candidatos prohibiéndose aportaciones en efectivo con un uso de tecnologías en la fiscalización, afirmó habrá sanción para quien tenga financiamiento ilícito.

“Que sea con medidas precautorias, no, no es de que oye estás usando más recursos oye es un recurso de procedencia ilícita, ah ya por ahí dentro de cinco meses te voy a decir, no, es de inmediato... Se le retiran los recursos... si se encuentran que hay recursos de procedencia ilícita”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

4.- Voto de mexicanos en el exterior.

5.- Reducción de los tiempos en radio y TV

La reducción será de 38 a 35 minutos diarios los tiempos en radio y televisión en temporada electora.

6.- Regulación de la IA

Habrá regulación de la inteligencia artificial y se prohíbe el uso de bots u otros mecanismos artificiales en redes sociales.

7.- Se planea eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“No tiene por qué no empezarse a contar ya el conteo distrital, si tu empiezas en la noche del día de la elección ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día, entonces no te tienes que esperar hasta el miércoles para iniciar el conteo distrital y después si hay solicitudes en el propio conteo distrital pues se abren las urnas como normalmente se hace, entonces no vemos la necesidad que haya PREP sino directamente el conteo distrital”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

8.- Ampliación de mecanismos de democracia participativa

Se buscará ampliar la democracia participativa a estados y municipios, con uso de tecnologías como el voto electrónico.

9.- No al nepotismo

10.- Prohibición de la reelección consecutiva inmediata

La jefa del Ejecutivo Federal aseguró que no habrá fracaso de su gobierno si el proyecto no logra la mayoría o el apoyo de aliados.

Detalló que el proyecto será enviado el próximo lunes para en los próximos días hacer una última revisión, pero enfatizó no habrá cambios.

“Nosotros la vamos a enviar. Es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político. Un compromiso, que hice yo, de los cien puntos. Como ustedes ven, no es todo lo que decía la oposición, que íbamos a acabar con la democracia, que son reformas sencillas, muy racionales, pero que responden a la demanda de la gente”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

También refirió que se analiza qué Cámara será la de origen enfatizando que se tiene respaldo completo de diputados y senadores de Morena, por lo que quedará en el resto de las bancadas determinar si se sumarán o no a la iniciativa.

