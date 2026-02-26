Abatimiento de “El Mencho” es triunfo del Estado, pero empezará otra etapa, advierte Manelich Castilla

El ex comisionado de la Policía Federal afirmó que el operativo contra “El Mencho” debe asumirse como un triunfo del Estado, aunque advirtió que inicia una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado.

Lo ocurrido el domingo, debe ser “reconocido como un triunfo del Estado mexicano sobre uno de los personajes que más daño ha hecho al país”, afirmó el ex comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, quien no obstante reconocer el abatimiento de “El Mencho”, advirtió que “hay muchas cosas pendientes, no se acabó nada es el principio de otra etapa, acabó el liderazgo criminal y va a empezar otra etapa sin duda alguna”.

En el espacio de Así las Cosas con Gabriela Warkentin, el abogado compartió su texto publicado en El Heraldo de México, “conocí su crueldad”, en referencia a “El Mencho”, a quien calificó como “uno de los personajes que más daño ha hecho a las instituciones de seguridad en el país, es el criminal que más servidores encargados de hacer cumplir la ley ha asesinado en la historia de México”.

¿Qué recuerda de los operativos en Ocotlán?

Recordó el tiempo en que, en la comunidad de Ocotlán, elementos de seguridad llegaron a contener la amenaza que significaba el crimen organizado y sus presiones a los ciclos productivos de limón y aguacate, entre otras actividades.

En ese entonces dijo, llegaron elementos para patrullaje en respuesta al sector productivo que solicitó su presencia. “El primer día que ingresamos a Ocotlán encontramos los obstáculos de Nemesio Oseguera” y abrieron fuego contra el convoy dejando sin vida a cinco elementos. “Esos jóvenes caídos se quedaron en mi memoria, fue un tema muy fuerte”.

¿Qué caso marcó su trayectoria en Veracruz?

Recordó el caso de Camilo Castaño, policía con 29 años de servicio que se quería retirar, cuando fue invitado a ser coordinador en Veracruz. “Lo único que quería era ser abuelo, pero aceptó y tuvo muy buenos resultados, en la lucha contra el huachicol, era un mando muy bien formado, pero fue ahí mismo en Veracruz en donde fue acribillado por 10 sicarios, dejando una familia deshecha”.

Esos hechos, señala el excomisionado, “son las cosas que te vienen a la mente”, y por las que afirma debemos tener consciencia del trabajo que desempeñan las fuerzas de seguridad del país en esta nueva etapa tras el triunfo del Estado frente al liderazgo criminal.

