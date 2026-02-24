Retrasa Sheinbaum la presentación de la Reforma Electoral, por cambios menores

Un día más de espera dio la presidenta Claudia Sheinbaum a la presentación de la propuesta de reforma electoral que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión.

Al inicio de la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria comentó que en virtud de que salieron por la noche del lunes algunos cambios, el proyecto tendría que esperar unas horas más antes de ser presentada.

Mañana vamos a presentar Reforma Electoral, todavía ayer hicimos algunas modificaciones menores, pero mañana lo presentamos, quedé de presentarlo hoy, pero mañana lo presentamos”. —

¿Qué cambios contempla la propuesta presidencial?

Tras la reunión que sostuvo en Palacio Nacional con líderes parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, enfatizó que su administración mantendrá la demanda de los ciudadanos, como es que cualquier cargo de representación popular incluyendo la diputación plurinominal, tiene que ser resultado de la búsqueda del voto ciudadano directo.

“Nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con principios que siempre hemos defendido y es muy importante que se sepa, porque toda esta campaña de una reforma que ni siquiera se ha presentado y que ya la critican, hay reconocimiento de las minorías, es decir lo que llamamos la representación proporcional existe, solo que de manera diferente, quien quiere el voto popular tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto, o sea quien quiere ser representante popular tiene que ir a buscar el voto popular, no puede ser a partir de listas partidarias, ese es el planteamiento que estamos haciendo”.

Adelantó que mañana se explicará todo lo referente a la disminución de los costos de las elecciones, de los partidos incluso de los congresos, eso sí enfatizó, quedará en manos de los legisladores, pero este miércoles, se presentará sí o sí la propuesta presidencial.

“Y es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente, porque no se trata de, bueno, a ver, quítale aquí, ponle aquí, a ver qué es, que, y que todo quede igual, pues no. Entonces, una propuesta que reconoce la diversidad política de México, no busca el partido de estado, como andan queriendo decir, reconoce la diversidad política de México, pero busca, pues, también responder a la demanda de la gente. Entonces, de eso se trata la reforma electoral. Y ellos plantearon, bueno, vamos todavía a pensarlo un día más, pero, de todas maneras, si no la presentamos, pues ya dependerá del congreso, si la aprueba o no la aprueba”.

¿Habrá blindaje contra crimen organizado e inteligencia artificial?

También dijo, se incluirá el blindaje contra grupos del crimen organizado o el uso de la Inteligencia Artificial.

“Nosotros sí pensamos que a la hora de las campañas electorales sí es importante que el INE esté permanentemente vigilando eso, ¿no? Porque puede, ahora que hay inteligencia artificial y otras cosas, pues se puede prestar. O fíjense cómo ha evolucionado esto, en el veinticuatro nunca tuvimos ese problema, sí había bots, sí había el narco presidente y todo eso, pero no teníamos lo que tenemos hoy, que es esta viralidad de inteligencia artificial, que de alguna manera hay que regularla en las campañas, y de las noticias falsas”.

La Jefa del Ejecutivo Federal mencionó que en la reunión con los legisladores, sobre todo los integrantes de los partidos aliados, solicitaron analizar la propuesta un día más por lo que dijo, se dio el retraso.

