¿Imágenes falsas de ataques? El CJNG utiliza bots e IA para sembrar terror en redes

El operativo en Tepalpa trajo consigo una serie de ''fake news'' y contenido generado por IA que agravó la percepción de lo que estaba pasando en México.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya no solo usa armas, ahora usa algoritmos. El especialista en redes sociales e inteligencia artificial, Alberto Escorcia, detalló como los criminales utilizan la inteligencia artificial para generar imágenes falsas y ejércitos de bots para magnificar el terror. Y eso no es todo: la organización no solo domina el entorno físico, sino que emplea “narco influencers” y granjas de reproducciones en Spotify y YouTube para lavar dinero.

El CJNG evolucionó hasta convertirse en una sofisticada empresa criminal con un dominio absoluto del entorno digital.

¿Cómo opera el CJNG digital en plataformas y redes sociales?

En el espacio de “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el analista puntualizó que esta organización cuenta con estructuras dedicadas a la comunicación que incluyen ejércitos de bots, centros de llamadas para extorsión y una red de narco influencers que operan para amplificar el terror y lavar dinero a través de plataformas globales.

Escorcia detalló cómo el grupo criminal utilizó su infraestructura digital para magnificar la percepción de violencia durante incidentes recientes.

Mediante el uso de cuentas automatizadas, el CJNG logró que la narrativa de un país “en llamas” se esparciera rápidamente, utilizando incluso imágenes generadas con inteligencia artificial, como las de un aeropuerto de Puerto Vallarta incendiado, que alcanzaron cientos de miles de interacciones a pesar de ser falsas.

Esta estrategia de manipulación informativa tiene consecuencias reales y peligrosas, y puso como ejemplo las estampidas humanas en aeropuertos provocadas por información no verificada difundida por cuentas de gran alcance.

El CJNG logró reclutar talentos tecnológicos para gestionar granjas de influencers y esquemas de lavado de dinero en servicios de streaming como Spotify y YouTube, donde el pago por reproducciones artificiales permite el blanqueo de activos de manera sencilla y fuera del control de las autoridades mexicanas, indicó Alberto Escorcia.

Lo que pasó en el Aeropuerto de Guadalajara: cómo la desinformación amplificó el miedo



500 cuentas de bots amplificaron a 3 desinformadores sobre la violencia tras la muerte de El Mencho y uno de los efectos fue la estampida en el Aeropuerto de Guadalajara.… pic.twitter.com/fFq1s6ngHW — Alberto Escorcia (@AlbertoEscorcia) February 23, 2026

¿Qué denuncias y riesgos enfrenta el especialista?

Por otra parte, el especialista reveló la gravedad de su situación personal, pues se ve obligado a abandonar México por séptima vez debido a amenazas y una reciente orden de aprehensión en su contra.

Vinculó este acoso judicial a sus denuncias sobre la venta de preguntas en las conferencias matutinas de Palacio Nacional, las cuales asegura tienen un costo de entre 50 mil y 100 mil pesos, y a su constante labor de documentar los vínculos entre la cultura popular digital y el crimen organizado.

