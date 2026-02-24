Coparmex advierte que la reforma electoral generaría más incertidumbre

El presidente nacional de la Coparmex, Juan José Álvarez Sierra, aseguró que los empresarios en México “no necesitamos que nos sigan moviendo la mesa con más reformas, necesitamos una mesa estable, donde las reglas del juego no cambien” , esto, luego de conocer que la presidenta Sheinbaum habría anunciado que este martes presentaría el documento de reforma electoral para su revisión y aprobación, hecho que fue pospuesto.

Sin el consenso social la #ReformaElectoral pone en duda los compromisos internacionales de México en materia democrática: @jsierraalvarez, presidente nacional de la @Coparmex.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbficME pic.twitter.com/YN4rm9m62v — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 24, 2026

TE PODRÍA INTERESAR: Reforma Electoral: Sheinbaum presentará iniciativa el próximo martes

¿Por qué Coparmex considera inoportuna la reforma electoral?

En entrevista con Gabriela Warketin, para “Así las Cosas”, el líder la Confederación Patronal de la República Mexicana, externó el sentir empresarial asegurando que “cuando las reglas cambian sin consenso, es la peor señal que estamos enviando a la inversión… No necesitamos una reforma electoral que genere más incertidumbre”.

Reconoció la reciente labor de las fuerzas armadas y señaló que “Las prioridades nacionales son la seguridad y la inversión, no es momento de hablar de una reforma político electoral, sería inoportuna y riesgosa”.

🗳 Desde COPARMEX sostenemos que no es momento de una reforma electoral cuando las prioridades nacionales son la seguridad y la inversión. En el contexto actual de incertidumbre económica y la necesidad de garantizar justicia y paz, insistimos en que esta discusión resulta… pic.twitter.com/Y3ndH2fzHF — Coparmex Nacional (@Coparmex) February 24, 2026

TE PUEDE INTERESAR: T-MEC enfrenta tiempos turbulentos, pero abre oportunidades bilaterales: AEM

¿Cómo impacta la incertidumbre en la inversión y acuerdos internacionales?

Aunado a la situación de seguridad en México, dijo “la inversión está detenida porque 6 de cada 10 empresas no ven condiciones para invertir en el país… con toda la incertidumbre que tiene el empresariado, México tiene que ser un jugador atractivo para la inversión”.

México nos necesita unidos y esta reforma puede profundizar la polarización”. —

Sobre los compromisos internacionales como el T-MEC o el Acuerdo Global con la Unión Europea, dijo podrían verse afectados durante la revisión si no hay acuerdos de confianza.