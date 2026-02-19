Morena aprobará reforma electoral “como venga”: Ricardo Monreal

Los 253 diputados federales de Morena fueron citados con carácter de urgencia para ratificar el compromiso de aprobar, sin chistar, la reforma electoral que enviará al Congreso la presidenta Sheinbaum el martes próximo.

Al término del encuentro privado en la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal informó que por unanimidad todos los legisladores guindas se comprometieron a respaldar la iniciativa presidencial, independientemente de que los aliados del PT y el Partido Verde avalen o no dicha propuesta presidencial.

Aunque se hará un esfuerzo para convencer a los legisladores aliados para acompañar la iniciativa.

¿Qué acordaron los diputados de Morena?

“Y, obviamente, el acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena, de que como venga la iniciativa de la Presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena, y vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados, el PT y Verde, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando. No conocemos la iniciativa. Todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones, y la única que sabe el alcance y el contenido de esta reforma es la Presidenta de la República”. — Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

El zacatecano aclaró que un documento filtrado a algunos medios de comunicación sobre el presunto contenido de la reforma electoral, es una información interna que no es la iniciativa definitiva, sino algo que se discutió hace 15 días, de hecho, se descartó de inmediato la posibilidad de aumentar a 508 el número de los diputados, porque la idea es reducir el número de ellos no incrementarlo.

¿Hay riesgo de ruptura con el PT y el Partido Verde?

Monreal insistió en que todavía hay tiempo para disuadir al PT y al Partido Verde, es más considero que si no se llega a un acuerdo, el desencuentro legislativo sería temporal pues está garantizada la alianza para las próximas votaciones en los distintos temas y por supuesto para los comicios del 2027 y el 2030.

“Yo insisto en que hay que hacer un esfuerzo por convencerlos. La política es eso, no hay que cansarse, y mientras no llegue la propuesta no sabemos cómo van a reaccionar. Es mejor esperar la propuesta y ya veremos cómo construir los acuerdos. Pero si no se diera este respaldo a esta iniciativa, yo lo califico como un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo la alianza al 27 y al 30. Ni el resto de las votaciones”. — Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Aunque reiteró que desconoce el contenido de la reforma electoral, Monreal resaltó que en la propuesta de la presidenta Sheinbaum seguramente vendrá un endurecimiento de las normas en materia de fiscalización, para evitar que dinero ilícito proveniente del crimen organizado ingrese a las campañas.

