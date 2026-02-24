Regreso a Clases en Jalisco: Esta es la fecha OFICIAL en que estudiantes volverán a las aulas

Luego del abatimiento de Nemesio Oseguera, mejor conocido como “El Mencho”, líder del CJNG el pasado 22 de febrero de 2026, las autoridades del estado de Guadalajara, tomaron medidas de precaución para mantener a salvo a los habitantes.

Debido a esto, anunciaron la activación del “Código Rojo”, el cual, te explicamos en una notita a continuación para que se pueda dimensionar la magnitud de dicho movimiento. Es por eso que muchas personas se preguntan cuándo podrán regresar a la normalidad en Jalisco, sobre todo a las clases, así que te contamos cuál es la fecha indicada por las autoridades correspondientes.

¿Cuándo regresarán los estudiantes a clases en Jalisco, Guadalajara?

El gobierno de Jalisco anunció el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero de 2026, después de varios días de suspensión por hechos de violencia relacionados con el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. La decisión fue confirmada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien también informó que las actividades económicas y servicios públicos comienzan a normalizarse tras la activación de la alerta máxima de seguridad conocida como Código Rojo.

El retorno a las aulas se da en medio de un esfuerzo por recuperar la vida cotidiana después de que bloqueos carreteros, incendios de vehículos y enfrentamientos en varios municipios pusieron en pausa gran parte de la agenda educativa y social del estado. La reanudación incluye escuelas públicas y privadas, así como todos los niveles educativos, desde educación básica hasta superior.

¿Cómo se evaluó el regreso a clases y la normalización a la cotidianidad en Jalisco?

La Mesa Estatal de Seguridad (integrada por autoridades estatales, municipales y federales) evaluó las condiciones de seguridad tras los días de violencia y concluyó que la situación era lo suficientemente estable para permitir el retorno escolar. Según el gobernador, el operativo coordinado permitió liberar carreteras y restablecer servicios como transporte público, abasto de alimentos y funcionamiento de negocios, lo que consideró clave para la decisión de reanudar actividades educativas y económicas.

Las autoridades señalaron que mantendrán vigilancia continua y presencia de fuerzas federales y estatales para garantizar que no resurjan incidentes que pongan en riesgo a la población. Este equilibrio entre normalidad y prevención es considerado esencial para asegurar la tranquilidad de estudiantes, padres de familia y docentes en los próximos días.