Jalisco va por regulación de redes sociales a menores; ¿Qué prohíbe y qué cambia en esta nueva ley digital?

Mx - ¿De qué trata la nueva "Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales”? Aprobada en Jalisco

Jalisco busca proteger a menores de edad regulando la nueva “Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales”. Así que si estás interesado o interesada en saber de qué va esta nueva ley, sigue leyendo para enterarte de lo que se sabe hasta el momento.

¿De qué trata la nueva “Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales” en Jalisco?

La nueva “Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales” o también conocida como ‘Pantallas Seguras’ es una iniciativa que surgió debido a que, autoridades y legisladores, consideran que niñas, niños y adolescentes están cada vez más expuestos a problemas como:

Ciberacoso

Grooming

Extorsiones

Violencia digital

Adicción a pantallas

Contenido dañino

Esta ley de pantallas seguras, quiere poner reglas para que no solo en las escuelas, sino, en familias y plataformas digitales, ayuden a crear espacios más seguros para menores en internet.

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¿Qué restricciones tendrán con la nueva ley “Pantallas Seguras” en Jalisco?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, las medidas que contempla la nueva “Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales” o Pantallas Seguras son:

Supervisión y controles parentales

Campañas de prevención

Regulación del uso de dispositivos en ciertos espacios escolares

Protocolos contra la violencia digital

Protección de datos personales de menores

Mecanismos para denunciar riesgos o delitos digitales

Entre las edades que propone la iniciativa tengan regulación es para todos y todas las menores de 14 años.

¿En qué se va a enfocar la nueva ley de “Pantallas Seguras”?

La nueva ley de Pantallas Seguras se enfocará especialmente en:

Redes Sociales

Videojuegos en línea

Plataformas digitales

Chats

Sitios web

Entornos escolares donde se usan dispositivos electrónicos con conexión a internet

¿Cuándo entra en vigor esta nueva ley que regulará el uso de internet a menores en Jalisco?

Hasta el momento la nueva “Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales” ya se aprobó en el Periódico Oficial de Jalisco, por lo que hoy miércoles 3 de junio, entrará en vigor.

Así que tienen 30 días para crear la instalación del Consejo Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que dentro de 120 días posteriores a la entrada en vigor, los municipios deberán llevar a cabo la nueva ley.