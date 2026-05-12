Manipulación o pasividad llevó a modificar inicialmente el calendario escolar, señala el secretario de Educación de Jalisco

Luego de que la presidenta Sheinbaum reiterara en su conferencia matutina que “todos los estados por unanimidad” habrían decidido modificar el calendario de la SEP y terminar clases el 5 de junio, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes aseguró en entrevista para “Así Las Cosas”, con Gabriela Warkentin, que “Jalisco mantuvo siempre su postura” de no concluir anticipadamente el calendario, incluso dijo, se iba a trabajar a distancia.

Jalisco mantiene calendario escolar hasta julio

El secretario de Educación de Jalisco calificó la sesión de consenso como “una manipulación, pasividad o ingenuidad por los términos a los que se había llegado”, pero afirmó que en su momento, “se votó para acompañar la propuesta del secretario Mario Delgado, porque hay que ser consistentes con el consenso” en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

Insistió en que Jalisco mantuvo su postura, a la que dijo, “se sumaron más estados como Guanajuato, Chihuahua y fue grato ver como la mayoría de los compañeros estuvo de acuerdo y el secretario deliberó… y se pensó que los 32 estados pensaban igual, pero no fue así”. El cambio en el calendario dijo, “no era facultad de la Comisión, el secretario buscaba que hubiera consenso”.

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Ajustes por Mundial y clases en Jalisco

Juan Carlos Flores detalló que “en Jalisco el calendario que termina el 15 de julio, ya le hicimos ajustes leves para adaptarnos al tema del Mundial, con un esquema hacia el final de división de grupos de tal manera que los alumnos que tienen metas conseguidas académicamente salen unos días antes, a finales de junio y los alumnos que requieren algún refuerzo los maestros teniendo menos alumnos se concentran en ellos, el calendario ya está publicado y seguimos igual”.

Sobre quién o quiénes pidieron el cambio de calendario, el secretario de Educación de Jalisco dijo “no se supo” y refirió “la semana pasada cuando se vio el punto ya había un Power Point con la presentación y la fecha y el secretario dijo que algunos secretarios lo pidieron, pero ignoramos quienes fueron”, señaló.

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