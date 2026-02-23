“El Mencho” cayó por una de sus novias: Así murió Nemesio Oseguera durante operativo en Tapalpa

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió tras un enfrentamiento con el Ejército en una zona boscosa de Tapalpa; su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México.

La Secretaría de la Defensa Nacional reveló este lunes los detalles de la operación de inteligencia y despliegue en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con autoridades, el factor determinante fue la ubicación de una de sus novias, quien facilitó indirectamente la entrada de las fuerzas federales a su zona de resguardo.

Desde el pasado 20 de febrero, unidades de inteligencia identificaron a un hombre de confianza de una de las parejas del líder criminal. Esta persona fue la encargada de trasladar a la mujer hacia una cabaña en la zona serrana de Tapalpa para un encuentro con Oseguera Cervantes. Tras confirmarse la llegada de la mujer y su posterior retiro del inmueble el día 21, las fuerzas federales establecieron una vigilancia perimetral que permitió ratificar la presencia del “El Mencho”, custodiado por su anillo de seguridad inmediato.

Fase de seguimiento del operativo en Tapalpa, Jalisco. / Sedena. Ampliar

La fase operativa inició este domingo tras confirmar que el líder del CJNG permanecía en el lugar. Al detectar la presencia del Ejército, miembros del brazo armado del cártel iniciaron un ataque para cubrir la huida de Oseguera hacia una zona boscosa colindante. Pero, las autoridades lograron establecer un cerco que impidió su escape, derivando en una segunda e intensa confrontación.

Durante el intercambio de disparos, los criminales impactaron una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Al repeler la agresión, elementos federales hirieron a Nemesio Oseguera Cervantes y a dos de sus guardias de seguridad. Pese a que médicos militares brindaron los primeros auxilios y se gestionó una evacuación aeromédica de urgencia hacia un hospital en Jalisco, los tres hombres fallecieron debido a la gravedad de las heridas durante el trayecto.

Por motivos de seguridad y ante el riesgo de reacciones más violentas o intentos de rescate en la zona metropolitana de Guadalajara, el mando operativo ordenó desviar el traslado hacia Morelia, en Michoacán. Desde dicho punto, los cuerpos fueron movilizados a la capital mexicana.

Los cuerpos, incluyendo el del máximo líder de la organización criminal, se encuentran actualmente en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).